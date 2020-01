Mariasole Pollio a Vieni da me, solo 16 anni e da Don Matteo a Riki racconta le sue esperienze (Foto)

A Vieni da me Mariasole Pollio illumina lo studio, bellissima e giovanissima, ha solo 16 anni e tutta la meraviglia nei suoi occhi (foto). Non c’è dubbio che sia una ragazza prodigio, è tra i protagonisti di Don Matteo 12, ha già partecipato alla scorsa stagione ma è da piccolissima che recita. La sua passione per il cinema è nata guardando anche Sofia Loren e la sua mamma è stata bravissima a intuire il suo talento e ad assecondarla. A Caterina Balivo, che stentava a credere avesse davvero solo 16 anni, ha raccontato più aneddoti, tutti legati alle persone importanti che ha avuto la fortuna di incontrare. Da Francesco Facchinetti a Riki, ovviamente Terence Hill ma ha già lavorato anche con Leonardo Pieraccioni. Per Mariasole Pollio anche un videomessaggio del suo manager, proprio lui Facchinetti. Con Francesco l’incontro è avvenuto tre anni fa ed è stato lui a contattarla dopo averla vista su You Tube.

MARIASOLE POLLIO FELICISISMA PER IL MESSAGGIO DI FRANCESCO FACCHINETTI

Io – confida la Pollio – ho mandato una mail al programma in radio che faceva. Quella mail non fu mai letta… Mesi dopo lui mi vide su You Tube e mi chiamò: ‘Ciao, sono Francesco Facchinetti’. Io riattaccai, pensavo fosse uno scherzo… Mi richiamò e mi disse: ‘Sono davvero io’. Da lì è nato un viaggio meraviglioso. L’ho incontrato a Milano 3 anni fa e abbiamo iniziato a sognare insieme. Lui è veramente l’eterno Peter Pan’”. Arriva il messaggio di Facchinetti: “Ti voglio un mondo di bene, sono sicuro di poche cose nella mia vita. E una di queste è che tu possa realizzare tutti i sogni che hai nella testa e nel cuore”. Di Riki racconta il video fatto insieme quando lui terminò Amici, confida che è carinissimo.







Adora il suo personaggio in Don Matteo e anche di Terence Hill dice che è fantastico. Poi c’è Pieraccioni: “Leonardo è stato il mio battesimo al cinema, abbiamo stretto un grande rapporto. Mi ha regalato la serenità e la bellezza di chi sa fare il proprio mestiere. Gli sono veramente grata!”. Un gran talento e la fortuna di avere incontrato le persone giuste e di essere sostenuta da una famiglia bella come lei.