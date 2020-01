Antonella Clerici a Parigi da Tony Ward, è in splendida forma pronta per gli abiti di Sanremo (Foto)

Antonella Clerici ieri è arrivata a Parigi per partecipare a una sfilata da sogno di Tony Ward e per un incontro con lo stilista, possiamo quindi immaginare che a per Sanremo 2020 vestirà i suoi meravigliosi abiti (foto). Tutto al momento è top secret come è giusto che sia ma la Clerici al suo pubblico mostra sempre qualcosa in più e infatti ecco che le immagini della sfilata appaiono sul suo profilo social. Tra i modelli possiamo già immaginare cosa potrebbe indossare la conduttrice nei suoi momenti accanto ad Amadeus sul palco del teatro Ariston. Intanto, scopriamo anche altro: è davvero in gran forma. In uno scatto in tubino nero con preziosi ricami Antonella Clerici appare dimagrita, lo notano in tanti nella foto mentre scende la scalinata e lei commenta che si sta esercitando. Non è il suo primo festival di Sanremo ma c’è sempre tutto da preparare nei minimi dettagli, l’emozione è alle stelle e in più c’è da dire che per il direttore artistico quest’anno non mancano le critiche ancora prima di dare il via alla 70esima edizione.

ANTONELLA CLERICI SCEGLIE I VESTITI PER IL FESTIVAL DI SANREMO 2020?

Dopo tutte le pailletes indossate negli anni, le piume, i colori più vivaci e poi le bellissime gonne di Giada Curti, chissà quale look porterà la Clerici sul palco più famoso d’Italia. Sono tante le donne che Amadeus ha chiamato per il suo festival della canzone italiana ed è facile notare che sono tutte bellissime, qualcuno ha aggiunto che pur essendo bella la Clerici è l’unica donna “normale” tra le altre. A lei non dispiacerà sentirsi dire che è “normale” ma scommettiamo che ci stupirà con gli outfit sanremesi.

Non manca molto alla prima serata sanremese, c’è tanto da scegliere e organizzare. Sarà come sempre un successo, in ogni caso.