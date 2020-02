Sabrina Salerno “tagliata” a Sanremo 2020 dopo il crampo ma sabato sera torna

Sabrina Salerno era una delle ospiti più attese di questa edizione del Festival, soprattutto dagli uomini per i quali è, a giusta ragione, una delle donne più iconiche degli anni ’80. E ieri sera di certo la cantante non ha deluso con la sua partecipazione a Sanremo 2020. Purtroppo però il piccolo intoppo della discesa della scala ha tolto un po’ di tempo allo spettacolo e alla fine, per motivi tecnici, la Salerno non si è potuta esibire. Da scaletta infatti era prevista anche nel corso della serata del 5 febbraio 2020, una esibizione della Salerno con Boys ma non c’è stato tempo.

Considerate del resto che la seconda puntata del Festival è terminata intorno alle 2 meno un quarto, è stata una vera e propria maratona interminabile e a farne in qualche modo le spese anche la Salerno. La cantante comunque, che ha poi partecipato, anche se per un breve intervallo di tempo a L’altro Festival, ha rivelato che tornerà sabato sera. La rivedremo quindi nel corso della finale con l’esibizione saltata ieri.

SERATA STORTA PER SABRINA SALERNO A SANREMO 2020: SALTA LA SUA ESIBIZIONE

La serata quindi, iniziata male, non si è conclusa nel migliore dei modi per la Salerno. Ricordiamo che, mentre stava scendendo le scale di Sanremo, la sua scarpa è rimasta incastrata nel gradino. Il tacco in qualche modo si è impigliato e il piede si è anche girato. Sabrina è andata comunque avanti dimostrando grande dedizione, anche se non ha potuto fare a meno di dire che stava provando davvero molto dolore a causa del crampo!

Bellissima nei suoi tre look ha comunque lasciato il segno in questa seconda serata del Festival, e adesso l’aspettiamo al sabato sera per una imperdibile esibizione!

La Salerno si è detta comunque molto felice per la serata al Festival che l’ha vista protagonista e onorata dell’invito ricevuto da parte di Amadeus.