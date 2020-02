Giovanna Civitillo non sbaglia il look della seconda serata a Sanremo: splendida in rosso (FOTO)

E’ la moglie di Amadeus, grande attenzione su di lei e riflettori spesso puntati in prima fila dove lei e il piccolo Josè seguono con amore il loro ragazzone! Giovanna Civitillo arriva a Sanremo nelle vesti di moglie di Amadeus ma anche di inviata per La vita in diretta. E dopo il look della prima serata, durante la quale ha sfoggiato un bellissimo e classico abito scuro, nella seconda puntata ha osato con un vestito rosso. Era davvero meravigliosa. Sia nel corso della prima serata, che nella seconda, la moglie di Amadeus ha optato per capelli legati e scollature generose mettendo in evidenza anche i gioielli che ha scelto di portare, collane e orecchini che hanno impreziosito il suo look.

GIOVANNA CIVITILLO A SANREMO: ECCO IL LOOK SCELTO PER LA SECONDA SERATA

Vediamo delle immagini che ci mostrano la bellissima Giovanna ieri di rosso vestita in prima fila, è la tifosa più grande di Amadeus

Non sappiamo lo stilista scelto da Giovanna, per Amadeus è come potrete vedere dalla gallery Gai Mattiolo.

Tornando invece al look di Giovanna, la moglie di Amadeus per la seconda serata del Festival in diretta il 5 febbraio 2020, ha optato per un abito stile impero, un rosso acceso che sicuramente si notava moltissimo in platea anche perchè intorno a lei c’erano molti abiti scuri e soprattutto poche donne ma tanti signori.

CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO DEL LOOK SFOGGIATO NELLA PRIMA SERATA

Giovanna è impegnatissima in questi giorni. Come inviata de La vita in diretta ci mostra nel pomeriggio di Rai 1 tutto quello che succede nel backstage. Ieri per esempio ha provato a intervistare Gigi d’Alessio che però le ha fatto poi una bella “sorpresa” ha infatti gestito lui l’intervista arrivando anche a chiederle quando è stata l’ultima volta che ha fatto l’amore con Amadeus! Giovanna ha preferito non rispondere!