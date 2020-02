Carla Gozzi dà i voti ai look di Giovanna Civitillo a Sanremo 2020: le pagelle da Detto Fatto (VIDEO)

Dopo la parentesi sanremese come inviata de La vita in diretta, Giovanna Civitillo è tornata nel salotto di Detto Fatto dove è stata accolta con grande affetto da tutti! E chiaramente non si poteva non parlare del suo look, o meglio di tutti i suoi look visti a Sanremo. Lei sempre in prima fila bellissima insieme al piccolo Josè, amatissimo da tutto il pubblico che ha imparato a conoscerlo in queste sere per la gioia nel cantare insieme ai BIG in gara e per la sua grande compostezza nonostante la lunghezza dello show, torna nel programma che la vede protagonista in questa stagione televisiva. E a dare i voti ci pensa Carla Gozzi che commenta le scelte fatte dalla Civitillo.

LE PAGELLE DI CARLA GOZZI PER GIOVANNA CIVITILLO DA DETTO FATTO

Iniziamo con l’abito lungo sfoggiato nella prima serata del Festival, molto apprezzato da chi segue Giovanna e anche da Carla, del resto si punta sull’eleganza e sul classico, non si può sbagliare. Abito adattissimo a una serata importante come quella del Festival e Carla non può che promuovere anche le scelte dei gioielli che Giovanna ha sfoggiato.

Si passa poi al bellissimo abito rosso con il quale, secondo Carla Gozi, Giovanna ha osato ma se lo può permettere per cui viene promossa anche in questo caso. “Giovanna ha acceso l’Ariston con un look total red” ha detto Bianca Guaccero. Messaggio di grande forza per Carla, e per lei è un doppio super yes!

E per la serata del giovedì, quella dei duetti, Giovanna ha chiaramente una spiegazione per le scelte fatte nell’indossare una giacca bianco nera, sia lei che il piccolo Josè. Come avevamo immaginato infatti era un omaggio per Cristiano Ronaldo arrivato all’Ariston per fare il tifo per la sua Georgina.

Per ascoltare tutti i voti che Carla ha dato a Giovanna, potete rivedere il video, ecco un estratto da Detto Fatto

E voi che voto date ai look sfoggiati da Giovanna a Sanremo 2020?