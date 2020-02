Il piccolo Josè eroe e mito per il pubblico di Sanremo 2020: il figlio di Amadeus conquista tutti

Lo abbiamo visto sorridere alle battute di Fiorello, lo abbiamo visto emozionatissimo al fianco di Cristina Ronaldo, lo abbiamo visto scatenarsi con Ghali ma soprattutto lo abbiamo visto resistere, stoicamente, alle lunghe maratone di questo Sanremo 2020. Parliamo del piccolo Josè, il figlio di Amadeus che in queste 5 serate dedicate al Festival è sempre stato in prima fila al fianco di mamma Giovanna per fare il tifo per il suo papà. “Gli abbiamo detto che poteva stare in albergo con i nonni ma lui non ha voluto in nessun modo, voleva esserci” ha detto Amadeus nella conferenza stampa sanremese dell’8 febbraio rispondendo a una giornalista che si complimentava con lui per la grande educazione del bambino, mai fuori posto.

E nel corso della finale del Festival, Josè ha dato il meglio! Sui social infatti sono rimbalzate da un account all’altro, le sue immagini mentre canta scatenatissimo le canzoni dei rapper, in particolare quelle di Anastasio. In pochi minuti il piccolo Josè è diventato una vera e propria stare dei social!

IL PICCOLO JOSE’ SUPER STAR: SCATENATISSIMO NELLA FINALE DI SANREMO

EROE NAZIONALE



Josè che lunedì tornerà a scuola e sulla giustificazione gli scriveranno “assente per Sanremo”. Invidiamolo. Ora. Tutti insieme.#sanremo2020 #sanremo70 pic.twitter.com/07R5oRhFib — Giulio Alcaras (@GiulioAlcaras) February 8, 2020

“Il figlio di Amadeus gasato per Anastasio è come noi”, ha scritto un telespettatore su Twitter. E ancora c’è chi ha aggiunto: “Il figlio di Amadeus ha quasi pogato, idolo”; e “Il piccolo José scatenato sulla canzone di Anastasio, è ufficialmente il mio idolo! ” sono sono alcuni dei tanti tweets postato su Twitter nel corso della serata di ieri.

Che dire ha davvero fatto una ottima impressione a tutti questo piccoletto e ci ha anche ricordato un’altra cosa. Vederlo cantare i brani di Anastasio con quell’entusiasmo ci fa riflettere su quanto il mondo degli adulti vada a una velocità completamente diversa da quella dei più piccoli che noi pensiamo di dover proteggere da qualcosa che in realtà loro comprendono molto meglio di noi.