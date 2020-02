Per Bianca Guaccero cioccolatini da ammiratore segreto a Detto Fatto: chi T.C.? Lanciato il sondaggio

Da settembre si sta cercando in tutti i modi di trovare un fidanzato a Bianca Guaccero. I suoi amati spettatori che la seguono ogni giorno con tanta passione vorrebbero vederla di nuovo felice con al fianco una persona speciale. Ma Bianca proprio oggi, nel giorno della festa degli innamorati, la sua dedica speciale l’ha fatta ed è per la sua adorata bambina, è lei il grande amore della sua vita. Nella puntata di Detto Fatto di oggi 14 febbraio 2020, è arrivata però anche una sorpresa per la conduttrice. E’ stato Jonathan a portare un pacco che pare sia arrivato questa mattina negli studi Rai, indirizzato proprio a Bianca. Di che cosa si tratta e chi lo manda? Jonathan dice che non è uno scherzo e si tratta realmente di un ammiratore che ha deciso di mandare un dono a Bianca nel giorno di San Valentino.

Alla conduttrice non resta quindi che aprire questo pacco per scoprire di che cosa si tratti.

UN AMMIRATORE SEGRETO PER BIANCA GUACCERO DA DETTO FATTO

Il dono sembra essere innocuo, mentre lo scarta Bianca capisce che si tratta di una scatola di cioccolatini ma continua a credere che sia uno scherzo. Poi apre la scatola e legge il biglietto “scartami e scoprirai chi sono“. Bianca quindi va avanti, in ogni cioccolatino pare ci sia un indizio. Il primo è “sono famoso in tutto il mondo”, Bianca sorride dicendo che è stato Jonathan, non ha dubbi…E ancora “sono nato a luglio e sono del cancro, ho una folta chioma e un gran bel naso” ha continuato Bianca leggendo gli indizi. “Le mie iniziali sono T e C” ha finito Bianca leggendo gli indizi.

“Già sono single perchè volete infierire” ha detto Bianca dopo aver scartato tutti gli cioccolatini. Alla fine non c’è però nessuna risposta per cui Jonathan lancia il sondaggio: chi sarà questo T C? Secondo voi?

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che domani sera Bianca Gauccero sarà impegnata con Una storia da cantare in onda su Rai 1