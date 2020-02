Una storia da cantare il 15 febbraio 2020: cantautori a Sanremo per ripartire

Dopo il grande successo di Sanremo e dopo l’ottimo riscontro del pubblico per le prime puntate di Una storia da cantare, torna il programma che racconta la storia della musica italiana su Rai 1. E per restare in tema sanremese, dopo lo strepitoso successo per il Festival di Amadeus, volato sopo il 60% di share nella serata finale, la Rai si affida questa volta a Bianca Guaccero e a Enrico Ruggeri che hanno già dimostrato di essere una super coppia per il sabato sera di Rai 1. Una missione sicuramente complicata: non solo portare la musica italiana in prima serata ma affrontare anche un nemico quasi impossibile da battere, C’è posta per te di Maria de Filippi.

La prima puntata, in onda il 15 febbraio 2020, sarà dedicata al Festival di Sanremo, a pochi giorni dal termine dell’edizione dei record. “Cantautori a Sanremo” è il tema centrale di questa prima puntata del secondo ciclo. Come ha spiegato il direttore Stefano Coletta nella conferenza stampa di oggi, si tratta di un esperimento nell’esperimento, rinunciare in qualche modo alla puntata che parlava di un solo personaggio, per variare puntando su un tema, più che su un nome e in questo caso, Sanremo appunto.

E restando al Festival dell’edizione 70 appena conclusa, rivedremo su Rai 1, dopo la sua fuga dal palco, anche Bugo. Era stato proprio Ruggeri approfittando del lancio del programma in diretta, a invitare il suo amico Bugo dopo tutto quello che è successo con Morgan.

Come sempre il pubblico a casa sarà chiamato a partecipare attraverso l’hashtag #unastoriadacantare, condividendo i propri ricordi legati agli artisti e ai loro intramontabili brani. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della prima puntata.

UNA STORIA DA CANTARE CANTAUTORI A SANREMO SABATO 15 FEBBRAIO SU RAI 1

Saranno sei le storie di cantautori che, con il loro passaggio sul palco dell’Ariston, hanno scritto pagine memorabili: da Vasco Rossi, con la sua “Vita spericolata”, ad Adriano Celentano e i “24.000 baci” e “Chi non lavora non fa l’amore”, passando per il recordman di vittorie della kermesse Domenico Modugno con pezzi come “Nel blu dipinto di blu” e “Dio, come ti amo” o Ivano Fossati, autore di brani straordinari come “E non finisce mica il cielo” interpretata da Mia Martini o “Le notti di maggio”, presentata da Fiorella Mannoia, entrambe vincitrici del Premio della Critica. E ancora Sergio Endrigo, sul podio sanremese con le sue “Canzone per te” e “Lontano dagli occhi”, fino a “Ciao amore ciao” che segnò l’unica, drammatica partecipazione di Luigi Tenco al Festival di Sanremo.

Nel ruolo di narratore c’è il cantautore Enrico Ruggeri, conduttore e “storyteller” avvincente, che con Bianca Guaccero metterà insieme parole e note, aneddoti e curiosità, filmati e testimonianze, canzoni e momenti indimenticabili, per raccontare una storia musicale che appartiene a tutto il paese. Nel corso delle puntate ascolteremo la band diretta da Maurizio Filardo, davanti alle ottocento persone del pubblico dell’Auditorium di Napoli. Insieme a loro, amici, attori e personaggi dello spettacolo racconteranno il loro rapporto esclusivo con i cantautori e le loro canzoni.

Gli ospiti della prima puntata sono: Ermal Meta, Beppe Fiorello, Elio, Irene Grandi, Bugo, Leo Gassman, Serena Rossi, Paola Turci, Stefano Fresi, Fabrizio Moro, Patty Pravo, Renzo Arbore, Sergio Cammariere, Noemi, Giuliano Palma, Giusy Buscemi, Maldestro, i Decibel e Funk Off.

Appuntamento alle 21,30 di sabato sera per una serata piena di musica e storia.