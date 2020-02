I look scelti da Giulia de Lellis per la Milano Fashion Week 2020 (FOTO)

La Milano Fashion Week è uno degli eventi di moda più attesi dell’anno. Il mondo segue con attenzione questo appuntamento con il fashion che coinvolge i marchi di moda più importanti, le modelle più belle e le influencer più amate. E a proposito di questo… I social network durante la MFW sono davvero pieni zeppi di scatti delle blogger e delle influencer che mostrano i loro bellissimi look. E tra tutti gli stili impossibile non notare e non apprezzare quello della meravigliosa Giulia De Lellis. L’esperta di tendenze è naturalmente a Milano per la Fashion Week e i suoi look sono tra i più apprezzati sui social. Andiamo a scoprirli insieme.

Milano Fashion Week 2020, Giulia De Lellis sempre al top: ecco i look dell’esperta di tendenze

Lo sappiamo molto bene quanto Giulia De Lellis sa fare con la moda e i commenti su Instagram sotto ai suoi post dei look alla Milano Fashion Week lo confermano. La bella Giulia ha pubblicato ogni completo scelto per l’importante evento, dal primo all’ultimo. Dai pantaloni di Fendi e la giacca Dsquared2, agli occhiali e la cinta Dior e il completo di Genny, fino alla borsetta di Asos. La De Lellis si conferma una vera esperta di tendenze anche in questa Milano Fashion Week. Andiamo subito a vedere alcuni scatti dei look dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne:

I look di Giulia De Lellis convincono alla Milano Fashion Week: non sbaglia un colpo

E’ proprio così, difficilmente Giulia De Lellis sbaglia un colpo, a maggior ragione se si tratta di moda. Il suo gusto è impeccabile e la sua bellezza naturale fa tutto il resto. Le sue bimbe (e non solo!) l’hanno riempita di complimenti sui social network. E nelle ultime ore, la bella Giulia ha avuto anche modo di smentire la crisi con il suo fidanzato Andrea Iannone. Tra di loro va tutto bene e la De Lellis, tra amore e fashion, sta sicuramente riscuotendo un gran successo.

E voi che cosa ne pensate dei look scelti da Giulia De Lellis alla Milano Fashion Week? Promossa o bocciata?