Giulia de Lellis mette a tacere le voci di una crisi con Iannone: arriva la dedica

Nelle ultime ore si è molto parlato di una possibile crisi tra Giulia de Lellis e Andrea Iannone. Il motivo? Uno strano silenzio social da parte dell’influencer che negli ultimi giorni ha pubblicato molto poco della sua vita privata non mostrando quello che fa con Andrea. Inoltre dalla rivista Chi, nelle chicche di gossip si era anche parlato di una sorta di “divieto” che la de Lellis avrebbe. Sembrerebbe che Iannone le abbia chiesto di evitare di postare sui social momenti della sua vita privata. Chiaramente non possiamo sapere se questa richiesta sia vera, ma una cosa è certa: Giulia e Andrea stanno insieme e sono più innamorati che mai. Il motivo di questo “silenzio” social da parte di Giulia potrebbero essere i tantissimi impegni lavorativi e anche la lontananza forzata, proprio a causa del lavoro da Andrea. Mentre il pilota continua con i suoi test, e continua a studiare per migliorarsi in sella alla sua moto, Giulia de Lellis è sempre impegnatissima nel lavoro. Questa settimana poi con la fashion week a Milano la de Lellis avrà i minuti contati tra un evento e l’altro e immaginare che possa dedicarsi a qualcosa di più privato è difficile. Non vivendo tra l’altro, al momento sotto lo stesso tetto, è chiaro che le immagini insieme sono di meno.

Ma in ogni caso Giulia ha scelto di mettere fine al chiacchiericcio postando sui social una dolce dedica ( che vedete nell’immagine che apre il post) per il suo Andrea Iannone.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE NESSUNA CRISI: ARRIVA LA DEDICA

Nel giorno si San Valentino la De Lellis non aveva pubblicato nulla sulla vita di coppia e questo aveva lasciato pensare i suoi followers che forse ci fosse una crisi tra lei e il pilota di MOTOGP. Tutto rientrato: poche ore fa è arrivata la dolcissima foto che scaccia via la crisi…