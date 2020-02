Giulia De Lellis e Andrea Iannone, silenzio misterioso a San Valentino: che succede?

Nel giorno di San Valentino i vip si sono davvero scatenati con gli auguri super romantici sui social network alla propria dolce metà. In tanti si aspettavano anche un messaggio di una delle coppie più amate e discusse del mondo dello spettacolo ovvero Giulia De Lellis e Andrea Iannone. A gran sorpresa però la bella esperta di moda e il noto pilota non hanno pubblicato alcuna foto o dedica sui loro profili social lasciando i fan con il dubbio, anzi con tanti dubbi. Il silenzio della coppia, in realtà, continua da diverso tempo ormai.

I followers di Iannone e della De Lellis sono abituati ai loro contenuti su Instagram, soprattutto le Bimbe di Giulia che adesso si chiedono che cosa sta succedendo all’influencer e scrittrice e al suo fidanzato Andrea.

San Valentino misterioso per Giulia De Lellis e Andrea Iannone: perché non pubblicano più niente?

Un San Valentino decisamente particolare ed intimo per Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Sempre che ci sia stato visto che sulla coppia adesso iniziano ad esserci un po’ di dubbi e perplessità legate a questo tacere. Da tempo i loro profili sui social network non sono più popolati da scatti insieme e da dediche romantiche. Il giorno di San Valentino non ha fatto eccezione. Ma qual è il vero motivo per cui Andrea e Giulia non pubblicano più niente che riguardi la coppia? Il popolo del web sul loro conto è un po’ diviso. C’è chi già insinua che la loro relazione sia giunta al capolinea e dunque non ci sia più niente di dolce e romantico da postare sul web. C’è chi invece pensa che Iannone e la De Lellis vogliano tutelare la loro coppia e anche la loro vita e questo silenzio misterioso da parte loro sarebbe legato a tutt’altra cosa. Ma che cosa?

Giulia De Lellis ha ancora paura dopo i furti e protegge la sua relazione con Iannone?

L’ipotesi sarebbe proprio quella che avete appena letto nel titoletto. Recentemente l’influencer, nonché scrittrice, è stata derubata. Giulia De Lellis aveva raccontato al suo esercito di Bimbe l’accaduto spiegando anche che quanto successo l’ha portata a prendere la decisione di cambiare il suo modo di comunicare con i fan sui social network. La De Lellis ha infatti affermato che avrebbe evitato di dire dove si trova, i posti che frequenta e i vari spostamenti che fa proprio per evitare situazioni analoghe a quella. Tutto ciò riporta al silenzio misterioso che la bella esperta di moda e tendenze ha mantenuto insieme ad Andrea Iannone nel giorno di San Valentino. Dunque la coppia ha festeggiato il giorno degli innamorati nella privacy più totale?

Sarebbe dunque questo il motivo per cui la coppia ha evitato di pubblicare dediche, foto o posizioni sui social network oppure c’è sotto dell’altro? Staremo sicuramente a vedere e magari saranno proprio i diretti interessati a dare delle risposte ai numerosi dubbi dei fan.