Elisabetta Canalis rivela i ritocchini fatti, trattamenti non invasivi (Foto)

Elisabetta Canalis è tra le donne più belle del mondo dello spettacolo e a 42 anni sembra sempre una ragazzina, ammette i ritocchini ma soprattutto di avere smesso di non piacersi (foto). Crescendo ha accettato i suoi difetti, anche se noi non li abbiamo mai notati. Elisabetta Canalis ha smesso di cercare la perfezione e soprattutto ha smesso di cercarsi su Google, di rispondere a chi non merita interesse e inoltre non si riguarda più nemmeno in tv. Non è mai stata ossessionata dalle diete ma l’abbiamo sempre in vista in forma, tutto merito della sua passione per lo sport e di qualche ritocchino. Che abbia rifatto il seno sembra evidente ma l’ex velina mora di Striscia la notizia alla rivista Grazia ammette anche altri ritocchini: “Sì li ho fatti ma senza stravolgermi”.

ELISABETTA CANALIS SEGUE I TRATTAMENTI NON INVASIVI DI MODA ADESSO A LOS ANGELES

Non ha stravolto i suoi lineamenti ma confida ciò che va di moda adesso nel posto in cui vive, Los Angeles: “Ora vanno i trattamenti reversibili e non invasivi, macchinari che utilizzano le potenzialità del nostro corpo rigenerandolo. E funzionano”. Non ci resta che prendere al volo il suo suggerimento e non farci tentare dal tutto e subito rischiando di sembrare tutte uguali.

Oggi è di certo più sicura di se stessa, a 42 anni e mamma di Skyler che ha già 4 anni e mezzo tutto sta cambiando: “Mi accetto con i miei difetti. Prima ero molto severa con me stessa, era una tortura. Oggi non mi riguardo in tv e ho smesso di cercarmi su Google. E’ stata una liberazione”.

In Italia resta tutto un po’ più complicato, non invidia le sue colleghe: “Quando torno in Italia e leggo notizie sulla vita privata di alcune mie colleghe, non le invidio. Fregarsene sarebbe la soluzione, ma non è facile”.

