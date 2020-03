Le parole di Conte causano le lacrime di Barbara d’Urso: “Sto piangendo forte ma ce la faremo”

Lo sappiamo tutti, ieri sera, mercoledì 11 marzo, i programmi tv sono stati interrotti per mandare in onda il discorso di Giuseppe Conte sulle nuove misure per il COVID-19. Un discorso lungo e chiaro in cui il premier ha spiegato il nuovo decreto. Adesso resteranno aperte poche attività commerciali ma Conte ha incoraggiato gli italiani. Il sacrificio di restare a casa porterà a delle novità e, si spera, a dei grossi miglioramenti. Il discorso del premier ha emozionato la gente e pure la conduttrice Barbara d’Urso ha dimostrato la sua commozione dopo le parole di Giuseppe Conte. Andiamo a vedere cosa ha detto la d’Urso e la sua reazione al nuovo decreto.

Barbara d’Urso mette per un attimo da parte il suo sorriso dopo le parole del premier Conte

La conduttrice Mediaset ha seguito in diretta su Instagram il discorso del premier Giuseppe Conte e per un attimo ha perso il suo sorriso e la sua solita positività, tornata poi a incoraggiare nuovamente il suo pubblico e tutti gli italiani. Barbara d’Urso ha confessato di essersi messa a piangere dopo le parole di Conte. La conduttrice ha filmato tutto il discorso del premier e ha ascoltato con attenzione il nuovo decreto e le parole di incoraggiamento del presidente del consiglio. “Ci abbracceremo presto, ci abbracceremo prestissimo” ha detto Barbara d’Urso ai suoi tanti fan che tutti i pomeriggi aspettano di guardare il suo programma su Canale 5.

Barbara d’Urso dopo il nuovo decreto sul Coronavirus: “Sto piangendo forte, tutto andrà bene”

Subito dopo il discorso di Giuseppe Conte che ha annunciato le nuove misure restrittive agli italiani, Barbara d’Urso ha voluto condividere alcune parole con i suoi followers sui social network. “Sto piangendo forte” ha confessato la conduttrice di Pomeriggio 5 e Live – Non è la d’Urso. “Sì, anch’io piango” ha aggiunto Barbara dimostrando tutta la sua umanità a chi la segue con affetto. “Ma ce la faremo… Insieme… Uniti… Tutti… E tutto andrà bene” ha così scritto la d’Urso sui suoi profili social.