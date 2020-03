Alessia Marcuzzi fa gli auguri ai papà della sua vita, quelli dei suoi figli e non solo (Foto)

Alessia Marcuzzi non ha dimenticato di fare gli auguri ai papà, agli uomini che hanno fatto parte e fanno ancora parte della sua vita e su Instagram ha postato le foto più semplici ma vere (foto). E’ il suo grazie ai papà dei suoi figli, all’uomo che ha sposato che è il secondo papà sia per Mia che per Tommaso, e ovviamente il grazie a suo padre. Quattro uomini importanti per la conduttrice, quattro persone su cui può sempre contare. Con Simone Inzaghi è riuscita a costruire un legame davvero speciale, Alessia Marcuzzi è stata anche la sua testimone di nozze, è una delle migliori amiche di Gaia Lucariello. Il loro legame va ben oltre il figlio Tommaso. Poi c’è la piccola Mia, nata dalla storia d’amore tra Alessia e Francesco Facchinetti, una bimba che mamma e papà adorano allo stesso modo, anche per lei la famiglia allargata è il suo porto sicuro. Non è certo meno importato il secondo papà dei suoi figli.

ALESSIA MARCUZZI PUBBLICA LE FOTO DEI PAPA’ DELLA SUA VITA

Partendo da un simpatico video di Mia e Francesco Facchinetti in cui il padre le insegna a distanza a ballare il suo vecchio brano Capitano Uncino, Alessia ha poi aggiunto le foto per la festa del papà. Tommaso e Simone Inzaghi abbracciati sul divano di casa, il suo papà Eugenio Marcuzzi, e poi c’è Paolo Calabresi Marconi, suo marito.

Due scatti bellissimi, in uno Paolo porta sulle spalle Mia quando era piccola, in un altro il primo piano di Paolo e Tommaso. “Tanti auguri anche a Paolo, che e’ il secondo papa’ di tutti ma altrettanto importante”.

Non c’è bisogno di aggiungere altro, l’amore ancora una vota trionfa, anche e soprattutto in questi momenti così difficili.