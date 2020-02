Gaia Lucariello incinta, si allarga la famiglia di Alessia Marcuzzi (Foto)

Secondo figlio in arrivo per Simone Inzaghi: Gaia Lucariello è incinta e ha appena annunciato anche il sesso del bebè (Foto). Anche Alessia Marcuzzi sarà al settimo cielo, la sua adorata famiglia allargata diventa ancora più numerosa. Per chi non fosse molto attento al gossip Inzaghi e la Marcuzzi hanno avuto un figlio ormai diciottenne, Tommaso, e la conduttrice e la Lucariello sono molto amiche. Così amiche che Alessia è stata una delle testimoni alle nozze dell’allenatore e della sua splendida Gaia. Gioia immensa per Lorenzo Inzaghi che è nato nel 2013 e ha appena saputo con il suo papà che nascerà un altro maschio. L’allenatore della Lazio ha fatto scoppiare i palloncini ed è così che con il colore azzurro sua moglie ha annunciato il sesso del bebè. Colpisce però il commento al video di Gaia Lucariello, parla di tre anni molto difficili.

PER GAIA LUCARIELLO E’ STATO FORSE COMPLICATO RESTARE INCINTA PER LA SECONDA VOLTA

“Oggi 26 febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me è un raggio di luce di tre anni molto difficili… Non avere paura…” queste le parole di Gaia che subito dopo è stata invasa da cuori e auguri dalle amiche vip e non, ma tra le più famose ci sonoMichela Quattrociocche, Manila Lazzaro, Costanza Caracciolo, Alessia Ventura e tante altre. C’è chi già pensa che i due bambini un girono saranno una gran coppia in campo come Pippo e Simone.

Non mancano i cuori rossi di Alessia Marcuzzi ma lei è tra le sue amiche più care e sapeva forse già tutto. Il prossimo Natale sarà ancora più bello a casa della conduttrice. Alessia cerca in tutti i modi di riunire tutta la famiglia allargata nelle occasioni importanti, sia per il primogenito Tommaso che per la piccola Mia Facchinetti, la bellissima bimba nata dalla storia d’amore con Francesco Facchinetti.