Clizia Incorvaia sta bene e manda un messaggio a Piero Chiambretti dalla Sicilia

Clizia Incorvaia sta bene e rassicura tutti, via social, dopo la notizia della positività di Piero Chiambretti al coronavirus ( notizia che dal conduttore, lo ricordiamo, non è stata confermata). L’ex concorrente del Grande Fratello VIP 4, che era stata tra gli ospiti della puntata de La repubblica delle donne in onda il 4 marzo 2020, vuole rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. E’ in Sicilia, si gode la sua bambina. Aveva lasciato Milano in tempi non sospetti, così scrive sui social, ed è ritornata dalla sua famiglia a godersi la piccola che non ha visto per oltre un mese e mezzo.

Dai social ci tiene anche a mandare un grande augurio a Piero Chiambretti, che tanti anni fa l’ha scoperta ed è stato il primo a volerla in tv.

IL DOLCE MESSAGGIO DI CLIZIA INCORVAIA PER CHIERO CHIAMBRETTI

Le parole di Clizia sui social:

È vero Piero, tu sei stato il mio talent scout quando appena laureata in scienze della comunicazione, neppure ipotizzavo di lavorare in tv, e mi hai scelta per inscenare ( su la sette ) la “stagista”, spazio in cui recensivo libri . Mi hai portato con te, nei panni della principessa delle favole al Chiambretti Night, dando spazio ad una mia idea!!Poiché avevo letto di una psicologa che curava i pazienti con le fiabe e così ti proposi di mandar a nanna gli spettatori raccontando da Esopo a Andersen!Ti devo molto, mi hai insegnato che disciplina, creatività, stakanovismo e un pizzico di sana follia pagano sempre .

Sono con te, andrà tutto bene . Ti invio tutto il mio bene ♥️

Clizia non commenta la notizia trapelata ieri, secondo la quale Mediaset avrebbe chiesto agli ospiti di CR4 di mettersi in quarantena.

Sta bene e si è data alla lettura in attesa di poter riabbracciare, una volta finito tutto, Paolo Ciavarro.