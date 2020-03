Mediaset avrebbe chiesto la quarantena per gli ospiti di Chiambretti: l’ultima puntata il 4 marzo, oltre 14 vip a rischio

L’ultima puntata de La Repubblica delle donne è andata in onda il 4 marzo, questo significa che, ci potrebbe essere la possibilità che Piero Chiambretti, possa aver contagiato anche le persone che hanno lavorato nel programma di Rete 4 ma anche i vip che sono stati ospiti della serata. Facendo infatti dei calcoli, si intuisce che Chiambretti poteva già essere positivo in quella data ( non avendo probabilmente dei sintomi). Ribadiamo però due concetti principali: non c’è nessuna comunicazione da parte di Mediaset, non c’è nessuna conferma da parte di Chiambretti.

Secondo quanto riferisce Bollicine VIP però, Mediaset avrebbe inviato agli ospiti dell’ultima puntata del programma di Rete 4, una richiesta molto esplicita: quella di mettersi in quarantena.

Chiaramente le persone che hanno lavorato al programma andato in onda il 4 marzo, sono tante e non parliamo solo dei vip che hanno partecipato alla serata. Ci sono le persone che hanno truccato Chiambretti, ci sono i microfonisti, ci sono i cameraman e la lista è ancora molto lunga.

MEDIASET CHIEDE L’ISOLAMENTO PER I VIP CHE HANNO INCONTRATO CHIAMBRETTI?

E poi ci sono i vip di Mediaset ai quali, secondo il portale Bollicine Vip, l’azienda avrebbe mandato una richiesta, quella di mettersi in auto isolamento.

Ricordiamo che tra gli ospiti della serata ci sono stati Michelle Hunziker ( che è al momento in “quarantena” come tutti gli italiani in casa, insieme alle sue tre figlie, al marito Tomaso e al fidanzato di Aurora ). Tra gli altri ospiti anche Clizia Incorvaia e Vittorio Sgarbi. E ancora Gessica Notaro e Antonio Maggio.

Non finisce qui, nella lista anche: Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra, Maria Vittoria Longhitano e Ambra Lombardo. Nei corridoi di Mediaset e in puntata, anche Vittorio Feltri.

Al momento, lo ribadiamo, queste sono solo indiscrezioni lanciate dalla stampa, vedremo se nelle prossime ore qualcuno di questi vip vorrà dire la sua confermando o meno quello che viene detto in queste ore.

Guardando il video disponibile su Mediaset Play si può tranquillamente notare come ancora non ci fosse nessun impedimento e nessuna distanza di sicurezza, per cui nei corridoi tutti i protagonisti della puntata si sono tranquillamente abbracciati e baciati, come si faceva prima che il maledetto COVID-19 cambiasse le abitudini di tutti.