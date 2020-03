Silvia Toffanin, la sua quarantena è a Portofino con la famiglia (Foto)

Dopo la chiusura di Verissimo Silvia Toffanin ha scelto di trascorrere il periodo dell’emergenza Coronavirus a Portofino, almeno questo in base a ciò che pubblica la rivista Nuovo. Ovviamente le foto che ritraggono Silvia Toffanin con Piersilvio Berlusconi e i loro figli a Portofino sono state scattate prima del decreto che imponesse a tutti le attuali ristrettezze. Sembra però che la coppia con i figli abbiano scelto proprio la loro adorata Portofino per trascorrere questo difficile periodo. La sospensione di tante trasmissioni Mediaset dà modo a tutti di restare sempre a casa con la famiglia, al riparo il più possibile da probabili contagi. Nelle foto le coccole sono tutte per la piccola di casa Sofia Valentina mentre il primogenito, Lorenzo Mattia, gioca correndo sulla sua bici sotto lo sguardo attento del papà. Tutti hanno sempre desiderato trascorrere più tempo con la famiglia, avere più tempo per i figli, anche per la conduttrice è così ma in questo caso non è lo stesso, il sapore di stare insieme è ben diverso, oggi c’è la paura e riguarda tutti.

SILVIA TOFFANIN IN QUARANTENA SULLA RIVIERA LIGURE

Non è semplice per nessuno restare isolati da tutto e tutti ma è anche ovvio che per alcuni sia più semplice che per altri. Anche Sonia Bruganelli, la moglie di paolo Bonolis, ha sottolineato che è ben più complicato restare in una casa di 50 mq non avendo la fortuna di tanti personaggi che famosi che avendo ville o case a due piani magari si vantano perché loro a casa ci stanno bene.

Intanto, sembra che Verissimo potrebbe presto tornare in onda, ovviamente con il best of, il meglio delle puntate viste in queste ultime settimane,inquesta edizione, sempre su Canale 5 alle 16 di sabato. Attendiamo di rivedere tutto come un tempo, che torni la normalità.