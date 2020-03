Belen fa una confessione su Emma che spiazza tutti, mai stata così sincera (Foto)

Una confessione quella di Belen alla rivista Chi che nessuno avrebbe immaginato, nemmeno Emma Marrone, questa volta è lei la diretta interessata per le rivelazioni della showgirl argentina (foto). Ricorderete in tanti come è iniziata la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e che Emma in quel momento era la fidanzata del ballerino. Intervistata durante una diretta su Instagram anche Belen ha ricordato che erano entrambi impegnati con altre persone, la Rodriguez stava con Fabrizio Corona, poi è accaduto quello che è accaduto, la passione. Tutti pensavano che a soffrire fosse solo la cantante ma oggi si scopre che la fragilità della splendida modella era enorme. Nel paragone tra le due la più debole poteva apparire Emma e invece Belen ha rivelato: “Cantavo sempre a casa, la copiavo”. Ci vuole coraggio ad ammettere che non le bastava essere così bella e affascinante, voleva essere la prima in tutto perché riconosceva il talento della ragazza che fino a poco prima era la fidanzata di Stefano.

BELEN HA SEMPRE AMMESSO LA STIMA NEI CONFRONTI DI EMMA MARRONE

Non è una novità che alla Rodriguez lo stile di Emma nel cantare sia sempre piaciuto ma da qui a copiarla… “Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio. Poi è successo quello che è successo. Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima che tra l’altro ascoltavo e stimo tantissimo e io cantavo perché dicevo quella là è forte, io volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex”.

Ci piace molto di più la Belen che oggi si confessa davanti a tutti togliendo la maschera da donna perfetta e sicura. Di certo un sorriso scapperà anche a Emma leggendo la risposta della sua vecchia rivale. Chi l’avrebbe mai detto.