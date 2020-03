Gessica Notaro tuona contro il GF VIP 4 e invoca provvedimenti contro la Elia ma non succede nulla

“Avrei potuto stare in silenzio ma questa volta ho deciso di dire la mia” ha detto Gessica Notaro in un breve video postato nella giornata di ieri sui social. Gessica ha deciso, dopo la richiesta di tante persone che le chiedevano cosa pensasse di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello, di registrare un video per dire la sua. Si è detta parecchio colpita in negativo dal fatto che nella casa, spesso le protagoniste di episodi di violenza siano proprio le donne ed è anche per questo che, dopo averne visti diversi, ha scelto di parlare.

Tra gli ultimi episodi nella casa, non possiamo non citare la litigata tra Fernanda Lessa e Antonella Elia di cui si è anche parlato nella puntata di ieri. Peccato però che per le due non siano stati presi, neppure questa volta, provvedimenti e che sia finita, come sempre, con delle scuse alle quali in pochi credono.

GESSICA NOTARO DICE LA SUA SUGLI EPISODI DI VIOLENZA NELLA CASA DEL GF VIP 4

La Notaro spiega che in altre occasioni avrebbe voluto e potuto dire qualcosa ma è rimasta in silenzio. Questa volta però sceglie di parlare.

“Nel momento in cui è una donna a dire a un’altra donna le faccio lo scalpo e appendo la testa al muro….La cosa mi indispettisce un pochettino e vi spiego anche il perchè. Perchè se fosse stato un uomo a pronunciare una frase del genere, sarebbe andato fuori subito” fa notare Gessica Notaro. “Così facendo, tutte le campagne che io e gli altri facciamo tutti i giorni dell’anno, perdono di credibilità” ha continuato. “Avrei bisogno del buon esempio anche da parte di chi fa televisione” ha detto la Notaro. La ragazza fa notare che i trascorsi, che vanno compresi, non sono comunque un buon motivo per superare la soglia ( si riferisce con le sue parole ad Antonella Elia). Le problematiche, che tutti abbiamo, sottolinea la Notaro, vanno risolte in altre sedi.

Alla fine del video di augurava di vedere dei provvedimenti che però non ci sono stati.

