Lite con spintoni: Antonella Elia e Fernanda Lessa arrivano alle mani nella notte (VIDEO)

Nella casa c’è molto nervosismo e questo lo ribadiamo da diversi giorni. Tutti i concorrenti hanno voglia di uscire visto quello che sta succedendo ma la produzione ha deciso di andare avanti fino all’8 aprile. Questa notte è successo però qualcosa che non avremmo mai voluto vedere. Un litigio in cui Antonella Elia e Fernanda Lessa sono arrivate alle mani. Scene che il pubblico del Grande Fratello VIP 4 si sarebbe risparmiato volentieri. Tutto sarebbe iniziato da un pacco di biscotti senza glutine che, a detta di Antonella Elisa, la Lessa le avrebbe preso. Insomma un problema di vitale importanza. La Elia avrebbe chiesto spiegazioni di quanto accaduto alla Lessa, con i soliti modi. Ci sono i video, per cui noi possiamo limitarci a commentarli senza aggiungere altro, saranno gli autori del Grande Fratello e la produzione a prendere una decisione in merito ma sta di fatto che, se nel corso della litigata non fossero intervenuti gli altri a separare le due donne, la cosa sarebbe finita molto male.

Una furibonda litigata, le due si spintonano, arrivano alle mani violentemente. Chi ha iniziato, chi ha dovuto difendersi, chi pagherà le conseguenze? Lo dovrà decidere il Grande Fratello VIP ma urge una decisione immediata che potrebbe arrivare anche nella puntata in onda oggi 25 marzo 2020. Ricordiamo che il GF VIP andrà in onda questa sera alle 21,20.

FERNANDA LESSA MOSTRA I LIVIDI DOPO LA RISSA

LITIGATA FURIBONDA TRA ANTONELLA ELIA E FERNANDA LESSA

A rendere il tutto surreale il motivo. Sarebbe iniziato tutto per dei biscotti. Il GF VIP viene mandato in onda per dare leggerezza a chi da casa guarda, questa non lo è.

RAGA QUI SONO PASSATI ALLE MANI #GFVIP pic.twitter.com/B360npWYTO — Trash Italiano (@trash_italiano) March 25, 2020

Licia, come vedete, si occupa di fermare Fernanda, mentre Andrea Denver cerca di far allontanare Antonella Elia che a sua volta era stata spintonata da Zequila, anche lui stanco degli atteggiamenti di una sua ex, amica a questo punto…