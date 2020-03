Caterina Balivo ringrazia i vicini per il pranzo della domenica, mangiano tutti tranne Cora (Foto)

Caterina Balivo non è mai stata brava in cucina e continua a non sapere cucinare grandi cose ma ieri per il pranzo della domenica ha portato in tavola una golosa lasagna (foto). Chi ha preparato questa volta la lasagna della Balivo? I premurosi vicini di casa, Claudio e Angelica. Grande gioia per la conduttrice che su Instagram ha mostrato la teglia appena consegnata dagli amici. Di certo avranno osservato tutte le regole per la consegna, non c’è nemmeno bisogno di dirlo, quello che piace a Caterina e a tutti è la solidarietà e in questo caso il gesto carino dei vicini. “Questo è un vero pranzo della domenica” il suo commento mentre già immagina quanto sia buona quella pasta. Tutti a tavola e in un attimo la teglia resta quasi del tutto vuota, tutti hanno gradito ma l’unico a non mangiare la lasagna è Cora. La piccola di casa non mangia più piatti con il sugo, è un suo capriccio del momento.

IL PRANZO DELLA DOMENICA DI CATERINA BALIVO

Restano tutti a casa e la Balivo è con tutta la sua famiglia a Roma, un aiuto non manca per lei ma la lasagna non è semplice per tutti. Già un po’ di giorni fa la conduttrice di Vieni da me con tante telefonate fatte alla sua mamma ha cercato di fare la lasagna ma il risultato non è stato dei migliori. Ci ha pensato il vicino di casa che ieri ha preparato la lasagna per tutti.

Abitino rosso, solo un filo di trucco e capelli ricci, la versione quarantena della conduttrice è deliziosa. Anche lei si è data da fare e su Instagram continua a lavorare con My Next Book e i suoi ospiti in collegamento. Continua a ripetere che non torneremo alla normalità perché era la normalità il problema ed ha ragione.