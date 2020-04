Claudia Galanti ha paura, vive a Parigi: “La gente non ha capito il pericolo” (Foto)

Claudia Galanti (foto) sta trascorrendo la sua quarantena a Parigi con i figli ma ha paura perché nella capitale francese è tutto molto diverso rispetto all’Italia. Racconta che lì la gente non ha capito cosa sta accadendo, non ha ancora capito il pericolo e lei vive nel terrore. E’ in isolamento come dovrebbe fare tutti ma tutte le informazioni utili, come spiega alla rivista Chi, le ha prese dall’Italia. Dalla finestra di casa vede tanta gente in giro, poliziotti che usano la mano dura ma poi torna tutto come prima. Ha paura per lei e per i suoi figli ma sembra che i tg non raccontino la verità e che i francesi non sentano ancora il terrore perché il governo è impegnato su altro. Addirittura, la scuola del figlio la scorsa settimana stava organizzando una gita con parte del tragitto in metro. Ringrazia l’Italia che l’ha avvisata in tempo e confida che andando in farmacia con la mascherina è stata aggredita verbalmente.

CLAUDIA GALANTI ALLA RIVISTA CHI CONFIDA LA PAURA DI VIVERE ADESSO A PARIGI

“Vivo nel terrore. La gente non ha capito il pericolo. Dalla mia finestra vedo persone in giro e poliziotti che usano la mano dura, ma il giorno dopo tutto come prima. Gli anziani non usano la mascherina. Esco per fare la spesa per i miei figli, ma i supermarket sono vuoti”. Sembra che l’80% dei francesi non abbiano capito che la situazione è grave.

“Temo per me e per i miei figli. I tg raccontano un’altra verità e ne parlano pochissimo. Il popolo qui non ha sentito il terrore perché il governo è concentrato su ‘altro’. La scuola di mio figlio la scorsa settimana voleva mandare i bambini a fare una gita e un tragitto era previsto in metro. Per fortuna io avevo già smesso di mandare i miei bimbi a scuola” si legge sul settimanale di Alfonso Signorini. La bella paraguaiana nei giorni scorsi ha festeggiato con i suoi bimbi il sesto compleanno della piccola Indila morta prima che compisse un anno. Un dolore sempre troppo presente che oggi non l’aiuta a vivere questo periodo così difficile per tutti.