Sorpresa per Simona Ventura nel giorno del suo compleanno con La vita in diretta (Foto)

Impossibile dimenticare il compleanno di Simona Ventura, il primo aprile è in genere un giorno particolare, oggi fin troppo ma La vita in diretta ha trovato il modo per sorprendere la conduttrice (foto). Con la complicità di Giovanni Terzi sono arrivati a casa di Simona Ventura gli auguri da Lorella Cuccarini e di tutto il pubblico che ogni pomeriggio segue La vita in diretta su Rai 1. Felice la Ventura per la bella sorpresa. Oggi compie 55 anni, di certo un compleanno che non potrà mai dimenticare. “Sono fortunata perché a casa con me ho i miei figli, il mio compagno, i miei genitori e mia sorella stanno tutti bene” ed è tutto ciò di cui tutti adesso abbiamo bisogno, che noi e i nostri cari stiano bene, il resto non conta più così tanto. Simona Ventura si prepara anche a festeggiare questa sera ma il suo compleanno quest’anno non sarà come gli altri.

SIMONA VENTURA FESTEGGIA IL COMPLEANNO CON TUTTA LA FAMIGLIA MA IN VIDEOCHIAMATA

Un brindisi con tutta la famiglia e anche una torta che sembra abbia preparato per lei Giovanni Terzi. Simona Ventura sta preparando un po’ tutto per il “brindisino” ma sarà una festa in videochiamata. “Sarà tutto molto semplice ma è tanto, non mi sarei mai aspettata una cosa del genere ma è un momento prezioso questo stare insieme e crescere insieme”. Racconta che mai come ora ha tanto tempo per stare con i suoi figli e dirsi cose bellissime.

“Da questa esperienza credo che tireremo fuori il meglio di noi. Se poi tutti stiamo bene avremo modo di recuperare perché il nostro è un popolo così ricco e forte che recupereremo”. La Ventura aggiunge che con i figli e Giovanni hanno avuto una bella idea per aiutare le persone che hanno bisogno. Attendiamo di scoprire di cosa si tratta.