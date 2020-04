Le vip prendono il sole sul balcone, in quarantena arrivano bikini e pantaloncini (Foto)

Per chi ha la fortuna di avere un angolo esterno della casa esposto al sole il bikini non può mancare, le vip non si lasciano sfuggire i raggi di sole e c’è chi come Belen Rodriguez non ha alcun problema a mostrarsi ai vicini, chi invece attende un po’ di caldo in più. Stefano De Martino ieri in collegamento con Domenica In ci ha già mostrato una bella foto di Belen in bikini rosso sul balcone sotto il sole ma una dopo l’altra arrivano tutte le altre vip stanche di restare chiuse in casa. Non è bel tempo ovunque in Italia ma appena il sole lo permette è bene esporsi alla luce del sole, ci fa di certo sentire meglio, ci aiuta con la vitamina D. Belen è una patita della tintarella ma sul balcone o in terrazza arrivano anche Alena Seredova, Diletta Leotta, Chiara Ferragni, Federica Panicucci, Cecilia Rodriguez e tante altre, ognuna nel proprio stile.

IN QUARANTENA LE VIP AL SOLE SUL BALCONE

Magari tutte sognano di essere altrove ma restano tutte a casa e sarà di certo più bella la prossima vacanza al mare. Quarantena a Milano per Belen e bikini rosso per la suo gioia e quella del vicinato. Bikini nero e niente foto in posa per Cecilia Rodriguez, in quarantena con Ignazio e la famiglia Moser tra i monti. Alena Seredova con il suo bel pancione cerca i raggi di sole per due.

Raggi di sole per due anche per Federica Panicucci ma lei è con Marco Bacini sul suo terrazzo. Niente bikini per la conduttrice di Mattino 5 ma comodi pantaloncini e mentre sua figlia scatta una foto alla coppia lei mostra su Instagram la sua rabbia perché ieri a Milano c’erano tante persone in giro che passeggiavano.

Anche Diletta Leotta è sul balcone milanese intenta a fare ginnastica. Inoltre Chiara Ferragni in pieno relax, Francesca Sofia Novello e tante altre. Anche voi state per tirare fuori i bikini per il balcone?

