Caterina Balivo in rosa per Pasqua e non mancano casatiello e pastiera (Foto)

Pasqua 2020 insolita per tutti e anche Caterina Balivo è ovviamente rimasta a casa come speriamo abbiano fatto tutti. Anche lei ha mostrato sui social le foto di questa giornata di festa, un po’ strana ma piena d’amore. Casatiello e pastiera, ci sono anche i pulcini e le uova di cioccolato e sono le tradizioni che non possono mancare per la conduttrice di Vieni da me. Caterina Balivo ha indossato un abitino rosa e i sandali bassi, cerca di evitare le tute anche in casa e per il pranzo sceglie sempre qualcosa di colorato e comodo. Capelli mossi, niente trucco e la giornata inizia con la colazione. Per Pasqua ovviamente pastiera e caffè, che di certo non avrà fatto lei, non è così brava in cucina. Le coccole alla sua Cora, per lei ci sono gli ovetti e i biscotti a forma di carota e altro. Guido Alberto invece l’aiuta ad apparecchiare per il pranzo.

PULCINI SULLA TAVOLA DI PASQUA DI CATERINA BALIVO

Ha scelto tutto Guido Alberto, a tavola ha sistemato tanti piccoli pulcini e un uovo di cioccolato, il casatiello al centro, per lui un posto d’onore in tavola. E’ tanta la nostalgia che la Balivo ha per Napoli e la sua famiglia.

Sogna di andare presto da loro mentre Cora inizia a chiedere se si può uscire di casa.

“Questa mattina Cora mi ha chiesto: “Mamma perché non andiamo al parco dalle mie amiche e da nonna ?”. Ed io le ho dovuto spiegare che non possiamo ancora, che dobbiamo fare ancora un po’ di sacrifici stando a casa. Per fortuna che c’è il monopattino regalato da zia Franci, ora un po’ storto perché Guido Alberto che ci scatta la foto, ci sale sopra con i suoi bei 33 kg”.