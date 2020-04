Bobo Vieri ingrassato di tanti chili in quarantena ma non riesce a dimagrire (Foto)

La differenza di peso tra il prima e dopo la quarantena per Bobo Vieri è davvero evidente, l’ha confidato a Porta a Porta aggiungendo il peso raggiunto, la pigrizia e la difficoltà di dimagrire in questo periodo (foto). In tanti sono ingrassati restando chiusi a casa, era prevedibile ma per Christian Vieri che ha già superato la soglia dei 100 chili deve avere contribuito anche la gravidanza della splendida Costanza Caracciolo. Spesso i mariti si lasciano un po’ andare e se la moglie ha il pancione anche a loro si arrotonda il ventre, è un gesto d’amore, dicono. Vieri pesa ben 106 chili, è ingrassato di 11 chili, davvero tanti. Ci ha provato ad allenarsi e mangiare meno in queste settimane ma con scarsi risultati. Continua ad aumentare di peso, perché è evidente che non si è ancora messo a dieta.

BOBO VIERO PESA 106 CHILI MA DOPO LA QUARANTENA TORNERA’ IN FORMA

L’ex bomber non riesce a scendere di peso, chiuso in casa, anche se ha un bel giardino e tanto spazio a disposizione, non riesce ad allenarsi. Ricorda con rammarico che a settembre scorso era un vero figurino, che grazie a una sana alimentazione, alle corse e al fitness era riuscito ad arrivare al suo peso forma. Adesso tutti gli sforzi sono svaniti, 11 chili in più sono un bel problema, soprattutto per la salute.

“Non è facile questo periodo. E’ già un mese che stiamo in casa con due bambine piccolissime e cerchiamo di far passare loro il tempo” e in tanti lo possono comprendere. “Ormai ho raggiunto 106 kg, aumento tutti i giorni. Se riesco a tornare a 95 kg sarebbe fenomenale, ma mi dovrei mettere a dieta e fare più esercizi. In questo momento però sono pigro”. Avrà tempo per recuperare e dimagrire, intanto se non continua a prendere peso è già un buon risultato.