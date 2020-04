Per Ilary Blasi regali e cena, tante le sorprese per il suo compleanno (Foto)

Ieri Ilary Blasi ha festeggiato il suo compleanno, 39 anni per la splendida conduttrice a cui Totti non ha fatto mancare regali, sorprese e romanticismo (foto). Anche i suoi due figli più grandi hanno riempito la mamma di coccole e dediche, ovviamente foto ma è la frase dell’ex capitano della Roma a fare sorridere ancora una volta. Niente feste con gli amici, niente viaggi e nemmeno un ristorante per una cena in famiglia ma per Ilary Blasi il compleanno in quarantena è stato ugualmente speciale. Per sua moglie Totti ha fatto arrivare a casa tante scatole di rose rosse, una enorme a forma di cuore, altre più piccole ma con a dedica speciale: “Tu sei roba mai”. Tantissime rose, rosse, blu e bianche, ma è quella frase e sono quei petali e le candele a dire tutto. Le stesse candele e gli stessi petali Francesco li ha utilizzati per la cena, per preparare tutto per sorprendere sua moglie.

CENA A LUME DI CANDELA PER ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI

Cena sul divano e a distanza, tavolo centrale enorme e occhi negli occhi ma soprattutto tante golosità a base di pesce. Francesco Totti deve avere ordinato tutto e poi ha aggiunto lo champagne per il brindisi e anche la torta mimosa. Non è mancato il gelato, in ogni modo la festeggiata è stata coccolata. I suoi piatti preferiti, il suo dolce, il suo gelato ma soprattutto tanto amore.

Anche Cristian e Chanel hanno dedicato alla mamma le parole più belle e semplici: “Auguri ti amo” ha scritto il primogenito sulla foto con la sua mamma. Chanel si è divertita con i selfie mostrando tutta la complicità con Ilary.

Isolati da parenti e amici è stato ugualmente un compleanno perfetto perché sempre tutti insieme, con il desiderio di festeggiare al più presto con una delle loro meravigliose vacanze al mare.