Valeria Marini mostra la sua bellissima casa in attesa delle mascherine stellari (Foto)

A 52 anni Valeria Marini apre le porte di casa alla rivista Oggi; sembra davvero avere trovato l’amore della sua vita e per lei e Gianluigi Martino questa quarantena non è stata poi così complicata (foto). Anzi sembra che abbiano scoperto proprio grazie a queste settimane di isolamento forzato che il loro legame è più solido che mai. Ha sofferto molto per amore Valeria Marini ma il bel 36enne sembra essere così attento e presente da non farle più temere dolore. Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ha dovuto affrontare ansie e paure di un mondo che non immaginava così trasformato. Era entrata nel reality show di Canale 5 quando già si parlava di coronavirus e tamponi, di vittime, ma dopo le varie settimane trascorse al GF Vip ha faticato a riprendersi per quello che ha trovato nella vita reale. Ovviamente è stato il suo fidanzato a sostenerla.

VALERIA MARINI ANCHE IL SUO FERRO DA STIRO E’ STELLARE

Una casa che non poteva che essere particolare in ogni suo angolo, stellare come lei. Anche il ferro da stiro è dorato. Non manca ovviamente Marylin Monroe e le sue foto sparse nella casa. “Ho sofferto come un cane, in passato, ed è inutile girarci intorno. Questo è amore, ho paura a dirlo, ma so che nel mio cuore è così. Lui è molto attento a me, forse nessuno lo era mai stato come lui, ma anche io faccio del mio meglio per esserlo. Quando piangevo per il mio mondo stellare che andava in pezzi, Gianluigi mi spingeva a pensare che lo avremmo ricostruito. E io gli credo, io ci credo!” ha confidato alla rivista Oggi.

Avrà pensato anche lei a delle mascherine in linea con il suo personaggio? Ci sta lavorando: “Le dovremo indossare a lungo, pertanto ho progettato un prodotto innovativo, speciale… stellare! Il ricavato andrà a finanziare le onlus che ne hanno bisogno”.