Valeria Marini ha pianto tanto chiusa in casa ma è pronta a mettere l’ansia da parte (Foto)

Valeria Marini per settimane è rimasta chiusa in casa come tutti, ma anche meno degli altri perché ha partecipato al GF Vip, poi però è stato terribile per lei avvolta dall’ansia (foto). Alla rivista Oggi la showgirl sarda ha confidato le lacrime, la paura che ha vissuto come tanti altri italiani, ma adesso è pronta a guardare il futuro, a ripartire. Con un abito tricolore ha posato davanti alla scalinata di Trinità dei Monti a Roma; racconta che era sola paragonandosi all’Italia che è sola davanti all’Europa. Parla di battaglia Valeria Marini ma anche di vittoria per il nostro Paese. Ci chiediamo che intenzioni abbia ma poi torna a parlare di emozioni e soprattutto dell’amore, quello che lo lega al giovane fidanzato, Gianluigi Martino.

VALERIA MARINI DOPO LE LACRIME IN QUARANTENA CONFESSA CHE LA SUA E’ UNA GRANDE STORIA D’AMORE

“Ho pianto intere settimane chiusa in casa, spaventata e in ansia, ora ho capito che è arrivato il momento di dimostrare al mondo di che pasta siamo fatti” ha confidato al settimanale Oggi. Ha pianto per il timore del futuro ma non era sola a casa, con lei c’era l’uomo della sua vita.

“Gianluigi mi dà tanta forza… Ho sofferto come un cane, in passato, ed è inutile girarci intorno. Questo è amore, ho paura a dirlo, ma so che nel mio cuore è così. Lui è molto attento a me, forse nessuno lo era mai stato come lui, ma anche io faccio del mio meglio per esserlo”. E’ un amore che dura ormai da tanto tempo e magari questa quarantena ha fatto capire entrambi che è il caso di fare anche il grande passo, nonostante la differenza d’età, 52 anni per Valeria, solo 36 per Gianluigi, ma come sempre nessuno dei due sente la differenza.