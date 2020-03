Valeria Marini e la verità sul famoso tampone per il coronavirus a Live Non è la d’Urso

In queste ultime settimane si è molto parlato di Valeria Marini e delle dichiarazioni fatte in casa in merito al tampone che avrebbe fatto prima di entrare come concorrente nella casa del Grande Fratello VIP. Ricorderete tutti che la Marini, parlando con i suoi compagni di viaggio della sua situazione di salite diceva che stava bene, che non dovevano preoccuparsi di nulla perchè lei prima di entrare in casa aveva fatto il tampone. Tutti hanno quindi pensato che stesse parlando di coronavirus e del tampone per capire se fosse positiva o meno anche se le date sembravano non corrispondere molto. Anche Selvaggia Lucarelli ha cercato di vederci chiaro, provando a sentire al telefono la Marini. Ma non è stata fatta chiarezza.

Ieri sera però a Live non è la d’Urso, si è parlato di questa vicenda e la Marini ha provato nuovamente a spiegare quanto successo ( in un clima molto particolare visto che si parlava delle polemiche nate intorno a questa vicenda ma non si nominava mai l’intervista dell’innominabile Lucarelli).

VALERIA MARINI E IL MISTERO SUL TAMPONE: LA SUA VERITA’ A LIVE

“Ho fatto un tampone faringeo perché soffro con la gola. Ho fatto tutte le analisi. Ero convinta che fosse il tampone del Coronavirus. Avevo degli abbassamenti di voce. Il medico mi ha fatto un tampone per vedere se avessi dei germi” questa la versione definitiva data da Valeria Marini nel programma di Canale 5.

“Io non sono un medico e quindi per me quando si dice tampone, pensavo al tampone del coronavirus” ha detto la Marini cambiando quindi ancora una volta versione rispetto all’intervista telefonicamente alla Lucarelli.

Mauro Coruzzi prova a fare delle domande per cercare di capire come mai la Marini abbia parlato di tampone e via dicendo ma ci pensa Alba Parietti ( altra grandissima amica della Lucarelli) a chiudere la storia. “Si è sbagliata basta” ha detto Alba facendo notare che è arrivato il momento di mettere fine a questa storia.

