Eliana Michelazzo replica a Pamela Prati: “Bugiarda, quando parli di me devi sciacquarti la bocca”

Non se l’è persa l’intervista di Pamela Prati nella puntata di Domenica IN del 17 maggio 2020 Eliana Michelazzo e ovviamente ha voluto rispondere dicendo la sua. Lo ha fatto via social ( e poi la vedremo da qualche parte in tv?). L’ex socia di Pamela Prati, ha sorriso sentendo la sua ex amica dire che è stata “plagiata” nello studio di Rai 1. Nelle storie fatte e pubblicate su Instagram ha anche detto che le bugie hanno le gambe corte, presto qualcosa accadrà e scopriremo altro su questa vicenda? Inoltre la Michelazzo ha ricordato che due settimane fa quando Verissimo avrebbe voluto riportare in auge il caso Prati Gate, la show girl sarda si era indignata, dicendo che ci sono cose più importanti di cui parlare in questo periodo. E quindi si chiede: che cosa è cambiato oggi?

La Prati nella sua lunga intervista da Mara Venier ha ribadito di essere stata presa in giro, presa per i fondelli da un vero e proprio sistema. Di esser stata plagiata e di essere caduta in una trappola che lei ha definito mortale. La Michelazzo quindi, via social, ha voluto replicare.

ELIANA MICHELAZZO REPLICA A PAMELA PRATI DOPO L’INTERVISTA A DOMENICA IN

La Michelazzo via social ribadisce che la Prati non è una vittima di questa storia. “Tu la verità devi dirla tutta, tu sai benissimo che ti sei fatta delle foto con uno che non era Mark Caltagirone” ricorda la Michelazzo nelle sue storie di Instagram. E ancora: “Non puoi fare di tutta l’erba un fascio perchè sai benissimo con chi stavi tutte le sere” ha proseguito l’ex manager. “Hai scritto un libro, sei felice? Sono contenta per te ma tu devi sciacquarti la bocca quando parli di me perchè io su tante cose non c’ero” ha continuato la Michelazzo.

Eliana poi dice che si dovrebbe avere il diritto di replica visto che tutte le persone tirate in ballo in una vicenda hanno diritto di dire la loro.