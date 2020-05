Secondo figlio per Bianca Guaccero, il papà sarà il suo principe azzurro (Foto)

Alice, la figlia di Bianca Guaccero, sta crescendo e la conduttrice vorrebbe un secondo figlio ma alla rivista Oggi ricorda che manca la materia prima (foto). Come sempre l’ironia non le manca ma nella sua lunga intervista fa capire che davvero vorrebbe diventare di nuovo mamma, che un altro figlio lo farebbe anche subito ma che vorrebbe anche un principe azzurro. La delusione del fallimento del suo matrimonio con Dario Acocella ancora scotta, poi torna alle sue battutine, lo fa quando l’argomento è importante: magari dovrebbe concentrarsi su un uomo biondo con gli occhi azzurri, forse le andrebbe meglio visto che è sempre stata con uomini dai colori scuri, mediterranei. Bianca Guaccero è tornata nel suo studio di Detto Fatto dopo le tante dirette Instagram, anche per lei con una figlia piccola la quarantena non è stata semplice ma in questi due mesi ha trovato il modo per trasformare tutto in un gioco.

BIANCA GUACCERO E IL LOCKDOWN CHE DIVENTA UN GIOCO A PUNTI

Sì, ha trasformato il lockdown in un gioco per la sua piccola Alice e ovviamente aveva anche previsto un premio finale, una gita a Disneyland Paris. “Ho trasformato il lockdown in un gioco a punti, con gran premio finale: una gita a Disneyland Paris. A mia figlia ho detto che siamo in gara contro un nemico invisibile, il virus, e che vince chi riesce a stare più a lungo in casa”. Ci ricorda tanto un film meraviglioso e la scelta della Guaccero è stata davvero geniale.

Sente di avere perso tempo in questa quarantena, continua a scherzare ma parla di una primavera sprecata, magari era quella in cui avrebbe incontrato il vero amore, invece è ancora single. Adesso è pronta alla ripartenza, anche se ha già ricominciato da un po’. Anche per lei una nuova normalità e magari la sua rinascita potrebbe essere anche nell’amore.