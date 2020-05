Sharon Stone nel giardino di casa in bikini, a 62 anni senza filtri è bellissima e ironica (Foto)

Passano gli anni ma Sharone Stone conserva intatta la sua bellezza, in bikini a 62 anni fa invida a tantissime donne più giovani ma lei sembra non accorgersi di niente (foto). Nessun filtro per apparire sui social e neanche il make up perfetto o i capelli appena sistemati. Sharon Stone sfoggia il suo splendore nel giardino di casa, a bordo di piscina, con le amiche, con i suoi cani. Chi l’ha detto che a una certa età si può essere solo donne, niente di più falso e l’attrice che ha fatto impazzire intere generazioni ne è la dimostrazione. Fisico asciutto, curve giuste, la tonicità di chi non si è arresa ma più di tutto ironia e semplicità. Indossa una strana maschera e poi si diverte spiegando che è un modo per tenere unita la sua testa. L’elmetto di metallo e poi la pedicure al cane. Sono bellissimi i bulldog francesi di Sharon e mentre si occupa di Joe dipinge d’oro i suoi artigli. Una pioggia di like per lei che non possiamo che ammirare, la Stone piace a tutti, anche alle donne che adesso sanno che si può invecchiare restando bellissime, anche con le rughe e nessuna perfezione a tutti i costi.

SHARON STONE LA QUARANTENA NELLA SUA VILLA A LOS ANGELES

Sui social in questo periodo ha più volte condiviso con i follower alcuni momenti della quarantena, anche lei impegnata ai fornelli ma non solo. Tra le passioni dell’attrice di Basic Instinct anche tela e pennelli, è una bravissima attrice.

C’è tanto da ammirare in un personaggio così famoso che ha attraversato nella vita reale tante difficoltà ma si ritrova oggi più forte di prima. A 62 anni quasi sempre in versione acqua e sapone conservando l’eterno fascino che ha fatto innamorare tutti, uomini e donne.

