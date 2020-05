La figlia di Paolo Bonolis mostra il pancione sui social: futura mamma al tempo del coronavirus

Se lo aspettava Paolo Bonolis che il 2020 sarebbe stato un anno davvero speciale per lui! Del resto se si sposano entrambi i tuoi figli più grandi, non puoi che augurarti di diventare nonno. E così sarà! Nonostante tutto il brutto che il 2020 ci ha portato a causa del coronavirus, ci sono anche le belle notizie. E tra queste anche la gravidanza di Martina Bonolis, la figlia di Paolo. Il conduttore proprio qualche giorno fa ha parlato della gravidanza di Martina, augurandosi di poter vedere il prima possibile il suo nipotino anche se sarà complicato visto che volare tra l’Italia e New York nei prossimi mesi non sarà semplice. Ma ci pensa Martina con le foto postate sui social a portare un po’ di dolcezza. Si mostra in giro per le strade di New York mentre forse, si prepara per fare qualche acquisto in vista della nascita del suo primo figlio!

MARTINA BONOLIS STA PER DIVENTARE MAMMA

Martina Anne Bonolis, secondogenita di Paolo Bonolis e la prima moglie Diane Zoller, mostra il pancione che cresce su Instagram.Proprio un mese fa aveva annunciato la gravidanza e poche settimane fa, suo papà ne aveva parlato per la prima volta in Italia.

Martina postando il suo scatto commenta: “Perché spendere soldi in vestiti prémaman quando potete, anche voi, avere l’aspetto di un ragazzino al quale non stiano più i suoi vestiti?”, ha scritto Martina, mostrandosi in mascherina.

Paolo Bonolis si è detto felicissimo per questa notizia ma è preoccupato visto che il suo primo nipote nascerà tra fine agosto o inizio settembre e quindi potrebbe non poter essere semplice volare in America. ” Credo avremo difficoltà ad andare a trovarla. Non so se questa situazione permetterà di prendere aerei per gli Stati Uniti. Indipendentemente dal fatto che gli aerei partano, potrebbero non atterrare. Non so che succederà. L’importante, però, è che in lei e in suo marito ci sia tutta la felicità che c’è anche in me” ha detto Paolo Bonolis.

