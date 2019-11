Matrimonio “bis” per papà Paolo: anche Martina Bonolis all’altare (FOTO)

Lo aveva annunciato un mesetto fa circa, quando era volato negli Usa per festeggiare insieme a tutta la famiglia il matrimonio di Stefano! Non sarebbe stato il solo! E infatti papà Paolo Bonolis si supera e questa volta all’altare c’è sua figlia Martina. Anche lei, come Stefano, vive negli Stati Uniti dove ha la sua carriera nel mondo del teatro. E anche lei ha scelto il 2019 per coronare il suo sogno d’amore. Anche in questo caso, a mostrarci gli scatti più belli di questa giornata indimenticabile è Sonia Brugi, moglie di Paolo. Proprio nelle sue ultime interviste il conduttore ha spiegato quanto Sonia sia stata fondamentale nel ricucire un rapporto non semplice con i suoi figli, con i problemi causati dalla distanza, visto che hanno sempre vissuto negli Usa. Sonia ha il merito di aver tenuto insieme una grande famiglia allargata di cui oggi Paolo è più che fiero! Proprio dal salotto di Verissimo Paolo aveva annunciato il matrimonio di Martina, con la sua solita ironia!

E allora vediamole le immagini di questo bellissimo matrimonio in pieno stile americano. Dopo Stefano Bonolis tocca a Martina!

MARTINA BONOLIS SPOSA: ANCHE LA FIGLIA DI PAOLO BONOLIS SCEGLIE IL 2019

E non potevano quindi mancare le immagini dagli Usa, una delle più belle è stata pubblicata sicuramente da Sonia. Su instagram ci mostra la bellissima sposa mentre mima un bacio con il suo dolce papà!

Grazie al sito on line creato dalla coppia, possiamo dirvi che il matrimonio è stato celebrato ieri, 23 novembre, a New York. La location scelta per i festeggiamenti è stata il Full Moon Resort, come dimostra anche una delle storie su Instagram della Bruganelli. Location incantevole ma in montagna per cui con molto molto freddo, non a caso la sposa indossa una bella pelliccia!

Sul sito tra l’altro si può anche leggere la lista delle nozze del matrimonio di Martina e Tito che hanno scelto di tutto: dalle donazioni a oggetti particolari per la casa! Non solo, da INstagram arrivano anche altre immagini di queste nozze, come il primo ballo di Tito e Martina.

A febbraio del 2018, il fidanzato di Martina, anche lui impegnato nel mondo del teatro e del cinema, le aveva chiesto di diventare sua moglie, con il bellissimo anello che vedete nella nostra gallery. E solo 10 mesi dopo arriva il matrimonio! Congratulazioni alla coppia e auguri anche a Paolo Bonolis per questo bis speciale!

