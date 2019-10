Stefano Bonolis e Candice sposi: papà Paolo orgoglioso sui social (FOTO)

Voliamo oltre oceano per la cronaca del matrimonio di Stefano Bonolis, il figlio di Paolo, e la bellissima Candice la sua americanissima fidanzata, da poche ore moglie. Tutta la famiglia Bonolis al completo è volata negli Usa per le nozze. Sonia Bruganelli ha mostrato già stamattina alcune delle immagini del matrimonio di Stefano e Candice ma poi è stato anche Paolo a dedicare un pensiero ironico e simpatico a suo figlio per questo giorno speciale. “Il primo si è sposato, 1 di 5” ha scritto Paolo mostrando su Instagram una sua foto in compagnia di un elegantissimo Stefano. Di certo papà Paolo sarà stato molto orgoglioso di suo figlio.

E dagli Usa arrivano anche le prime foto di queste nozze, possiamo mostrarvi infatti anche l’abito da sposa della bellissima Candice che è stata immortalata dalle sue moltissime amiche sui social. Il matrimonio si è svolto allo Chateau at Coindre Hall, ad Huntington, dove Stefano Bonolis e la moglie vivono.

IL MATRIMONIO DI STEFANO BONOLIS E CANDICE: ECCO LE PRIME FOTO DELLA SPOSA

Grazie agli scatti postati sui social dalle amiche della sposa, possiamo mostrarvi anche il suo meraviglioso abito. Inoltre sui social sta spopolando il video di Stefano intento a togliere la giarrettiera della sposa.

La sposa bellissima nel suo abito bianco tutto pizzato, ha scelto capelli mossi lungo la schiena, velo e abito con generose trasparenze. Era davvero bellissima. Colore scelto per il tema di questo matrimonio il verde! Non sono mancate le damigelle e gli accompagnatori, numerosissimi.

Le amiche della sposa hanno inoltre scritto bellissimi messaggio sui social per Candice e Stefano augurando alla coppia una vita piena di amore e felicità. E anche noi ci uniamo a questi auguri con le congratulazioni per Stefano Bonolis e anche per papà Paolo. Il primo è andato, ne mancano solo 4 la strada, vista la giovane età dei figli, è davvero lunga!

