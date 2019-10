Il figlio di Paolo Bonolis sposa Candice: il matrimonio documentato da Sonia sui social (FOTO)

E’ un grande giorno per la famiglia allargata di Paolo Bonolis. Ma è soprattutto un grande giorno per Stefano Bonolis che sta per sposare la sua Candice. Oggi il matrimonio e ovviamente la telecronaca di tutto quello che sta succedendo arriva da Sonia Bruganelli che ama i social e che sta condividendo con tutte le persone che la seguono alcuni dei momenti di questa giornata speciale!

Le nozze si celebrano negli Usa, precisamente a New York: come saprete infatti il figlio di Paolo Bonolis vive in America ormai da anni ed è lì che ha incontrato e conosciuto Candice la donna della sua vita. Stefano è il primo dei cinque figli di Paolo Bonolis; i primi due sono nati da un matrimonio in età giovanile con l’americana Diane Zoeller; mentre con Sonia Bruganelli ha avuto altri tre figli: Davide, Silvia e Adele. Ed è proprio Davide a posare elegantissimo con suo fratello e suo papà mentre i maschietti, come si suole fare, attendono la sposa!

IL MATRIMONIO DI STEFANO BONOLIS IN AMERICA: FAMIGLIA BONOLIS AL COMPLETO

Vediamo quindi alcune delle immagini che Sonia ha postato sul suo profilo Instagram, per il momento nessuna foto degli sposi insieme.

In attesa di mostrarvi le foto delle nozze, immaginiamo che la Bruganelli a breve ci mostrerà ogni dettaglio di questo matrimonio, possiamo invece mostrarvi Candice, la bellissima moglie di Stefano Bonolis. Una ragazza americana molto procace che ama i social e le sue foto sexy, che sono diverse sul suo profilo instagram, sono davvero apprezzatissime dai followers.

Attendiamo di vedere Candice anche in abito bianco nel giorno del suo matrimonio con Stefano Bonolis, di certo sarà bellissima.