Marica Pellegrinelli in Sicilia risponde a chi l’accusa per il viaggio (Foto)

Cosa ci fa Marica Pellegrinelli in Sicilia se non è ancora possibile spostarsi da una regione all’altra in Italia? Sono bastate alcune foto che la modella ha postato sul suo profilo social per far scattare in piedi tante persone, non solo per la sua bellezza ma perché incuriositi o indispettiti dal suo viaggio. Marica Pellegrinelli da Milano alla Sicilia, è tornata al suo lavoro e ha spiegato ai follower il perché di quel panorama mozzafiato. Niente di più semplice ma anche di facile intuizione, Marica e il suo gruppo di lavoro hanno ottenuto i permessi per potere viaggiare, hanno fatto i test sierologici, tutti negativi, quindi sono partiti senza alcun problema. Lo shooting in Sicilia era parte di un contratto stipulato ben prima del Covid e appena hanno potuto sono partiti raggiungendo una delle destinazioni più belle. Dopo il duro lockdown è bello tornare a un po’ di normalità, quando si ha la fortuna di fare un lavoro come il suo lo è anche di più.

MARICA PELLEGRINELLI UN INCANTO IN COSTUME

Di recente l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha mostrato sui social il prima e dopo un massaggio di 40 minuti che le ha tolto una taglia, in realtà le ha tolto il gonfiore. In questi giorni è pronta per mostrarsi al meglio in bikini e costume intero, un vero incanto, come sempre.

I costumi indossati sono perfetti per il suo fisico, è già un po’ abbronzata e non fa che ridere, come confidato da chi lavora con lei. In questo modo le giornate di lavoro scorrono via leggere, Marica Pellegrinelli è capace di portare allegria in ogni momento.

Non lascia nessuna domanda indietro, sempre attenta a pungere chi le dà fastidio e a chiarire i dubbi di non comprende o finge di non comprendere. “Allora ragazzi, mi chiedete come abbia fatto ad essere qua. Non sono qui in vacanza, anche se sembra. Sono molto fortunata perché sto lavorando in un posto meraviglioso per una campagna che era stata contrattualizzata e programmata prima dell’emergenza Covid. Ci hanno dato i permessi e ora siamo qua… A poco a poco torneremo tutti alla normalità… Siamo tutti negativi ai test sierologici che abbiamo fatto 48 ore prima di partire”. Tutto chiaro!

