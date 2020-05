Marica Pellegrinelli con una taglia in meno dopo 40 minuti dall’estetista, mostra il prima e dopo (Foto)

Marica Pellegrinelli è una modella ed è da sempre in forma perfetta ma la quarantena e qualche eccesso a tavola le avevano forse procurato un po’ di gonfiore (foto). Immediato l’appuntamento da una bravissima estetista che con un trattamento, un massaggio di circa 40 minuti, le ha fatto perdere una taglia, forse anche di più. Entusiasta Marica ha ringraziato di continuo la bravissima professionista restando anche lei incredula del risultato. Non è la prima volta che la Pellegrinelli si rivolge al centro estetico medicale Haquos di Milano e non è nemmeno la prima volta che si sottopone a questo trattamento ma questa volta è davvero impressionante il prima e dopo. La splendida ex moglie di Eros Ramazzotti scatta una foto distesa sul lettino prima del massaggio, sta già benissimo, il dopo è davvero sorprendente, forse anche troppo magra, sembra un’immagine di un mese dopo, invece no è solo 40 minuti dopo.

MARICA PELLEGRINELLI NON AVEVA CHILI IN PIU’ MA HA PERSO UNA TAGLIA

Colpa dei panzerotti e del brindisi della sera prima, confida mentre continua a specchiarsi. Non aveva certo bisogno di dimagrire ma evidentemente si sentiva pesante, gonfia, con gli abiti più aderenti del solito. Joice Rodriguez ha fatto un ottimo lavoro, è una terapista brasiliana ed è molto apprezzata nel suo centro.

Il lockdown è finito, con tutte le precazioni necessarie i centri estetici sono tornati al lavoro e a pieno ritmo in vista dell’estate, Marica Pellegrinelli non ha perso tempo e si è lasciata coccolare dal massaggio: “Io non mi capacito della sua capacità di farmi perdere una taglia in 40 minuti” anzi, è convinta di avere perso anche più di una taglia. Le due sono amiche, Joice fa davvero miracoli con le sue mani e la sua esperienza, un’amica così la vorremmo davvero tutte. Adesso la Pellegrinelli è pronta, in gran forma per affrontare una bella settimana e pensare a un nuovo inizio.

