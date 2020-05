Marica Pellegrinelli consiglia di magiare la papaya e non buttare niente (Foto)

Marica Pellegrinelli non è solo bellissima ma anche molto generosa, i suoi consigli alle altre donne sono precisi e questa volta ha suggerito di mangiare tanta papaya (foto). Sembra che lei ne mangi davvero tantissima ma non getta via niente, utilizza i semi e anche la buccia e spiega tutto sui social rivelando a chi non ne fosse già a conoscenza che la papaya è un frutto che dà un pieno di benessere. Marica Pellegrinelli mangia la polpa fino all’ultimo pezzetto, non spreca niente e per una maschera di bellezza usa solo la buccia, sarebbe un vero peccato mettere la polpa sul viso. E’ il suo segreto di bellezza ma mangia questo frutto non solo perché ne è golosa ma anche perché sa che aiuta il sistema immunitario. Insomma, un vero alleato di salute e bellezza, combatte i radicali liberi, quindi l’invecchiamento ed è molto meglio di una crema antirughe. Da domani le vendite della papaya schizzeranno.

MARICA PELLEGRINELLI MENTRE CONTINUA IL GOSSIP CON EROS RAMAZZOTTI LEI FA ALTRO

Il gossip intanto parla di una possibile quarantena che Marica ed Eros starebbero trascorrendo insieme, se è vero forse per non separarsi dai bambini. Sul suo profilo Instagram la splendida modella non ne parla, non mostra niente che possa fare immaginare un ritorno con il cantante ma fa ben altro. Cattura una viperetta, la stringe tra le dita e la mostra ai suoi figli, fiera di essere cresciuta in campagna e di non avere paura degli animali.

Tornando alla papaya ricorda che ha tanti elementi nutritivi importanti, basta documentarsi e ci innamoreremo tutti di questo frutto di cui la Pellegrinelli è ghiotta. Inoltre per 100 grammi ha solo 28 calorie e contiene vitamina A, acido folico, vitamina E, vitamina K ma soprattutto vitamina C e inoltre potassio, calcio, fosforo e magnesio. I semi pestati con il succo di limone si possono bere. La maschera per il viso sembra sia fantastica. Non ci resta che cercare in giro qualche ricetta o mangiare la polpa buonissima.

Marica Pellegrinelli consiglia di magiare la papaya e non buttare niente (Foto) ultima modifica: da