Cecilia Rodriguez a casa di Belen, le emozioni negli abbracci con la famiglia al completo (Foto)

Dopo la fine della quarantena ci ha messo un po’ di giorni Cecilia Rodriguez per correre da Belen o forse ha voluto attendere con Ignazio Moser il momento giusto per tornare. Una foto postata su Instagram da Veronica Cozzani parla dell’amore tra Cecilia e Belen. Un abbraccio tra sorelle e l’abbraccio di tutta la famiglia, non manca nessuno, tranne Stefano De Martino che al momento non sembra fare più parte di quel mondo. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati a Milano dopo tre mesi, la quarantena li ha uniti ancora di più, tra i monti e una vita così diversa di certo qualcosa è cambiato ma sono più felici che mai. Belen tiene stretta Chechu, non parla più della sua sofferenza dopo l’addio di Stefano, l’ha fatto solo in un video per confermare la crisi e poi in risposta a qualche commento. A Napoli la sofferenza non è minore, il conduttore e ballerino mostra meno delle sue giornate ma non sono più semplici di quelle di sua moglie.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER FINALMENTE A MILANO DA BELEN

Santiago bellissimo è come sempre il più felice di tutti, prova a imitare Ignazio e si fa disegnare la barba con la matita e lega i capelli, un sosia perfetto. Si ride a casa di Belen Rodriguez, ci sono anche gli amici più cari, sono tornati per confortare la showgirl e per festeggiare la fine del loro lockdown

Jeremias non perde tempo e scatta selfie con il cognato, ovviamente posta tutto sui social, Belen invece non dice nulla, si limita a godersi la serenità che le regala la sua famiglia. E’ tornata al lavoro, con le precauzioni necessarie ma è di nuovo impegnata, così ha meno tempo per pensare al vuoto che ha lasciato Stefano.