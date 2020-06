L’abito da sposa di Vittoria Ceretti, la top model ha voluto un matrimonio semplice e molto romantico (Foto)

Vittoria Ceretti ha sposato a soli 22 anni Matteo Milleri, un matrimonio romantico e per la top model un abito da sposa molto semplice (foto). Il sì è arrivato dopo la quarantena che la coppia ha trascorso insieme a Ibiza, ed è lì che si sono sposati dopo solo sei mesi di fidanzamento. Un amore che fa sognare tutti e una cerimonia degna di una favola moderna per la giovanissima top model. Vittoria Ceretti ha da pochissimo compiuto gli anni, il matrimonio, l’abito da sposa, la festa, tutto è stato per lei un enorme regalo. Milleri ha 32 anni ed è evidente che i due siano pazzi d’amore l’uno per l’altra. Si sono conosciuti solo a inizio 2020 e dopo poco sono stati costretti a una convivenza che si è rivelata meravigliosa. Le foto del matrimonio di Vittoria Ceretti e Matteo Milleri fanno davvero sognare, una chiesetta bianca, una location intima, solo tanto amore e le persone più care.

VITTORIA CERETTI TOP MODEL IN ABITO DA SPOSA

Non poteva mancare l’eleganza per la sposa, per entrambi. La Ceretti è una delle modelle più richieste ma in poche potrebbero indossare un abito da sposa come il suo senza apparire insignificanti. Un abito di Jacquemus, ovviamente bianco, della collezione primavera estate 2020. Semplicissimo con le spalline sottili, la scollatura che non ha molto da mostrare, la gonna morbida con la lunga fila di bottini, di certo un abito molto comodo.

Capelli sciolti, un filo di make up e un bouquet bianco, tanti sorrisi e baci, niente altro se non il velo d’organza indossato in chiesa e dei sandali gioiello. Una vera meraviglia insieme, entrambi ma Vittoria Ceretti era un vero angelo nel giorno delle sue nozze.

Non hanno voluto attendere, niente poteva fermare il loro amore, sicuri dell’impegno preso.

L’abito da sposa di Vittoria Ceretti, la top model ha voluto un matrimonio semplice e molto romantico (Foto) ultima modifica: da