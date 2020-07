Nina Moric e Belen Rodriguez sigillano la pace nella notte di Capri tra musica, baci e abbracci

Il gossip impazza ma Belen Rodriguez almeno per il momento, sembra non farci caso. Lei si gode la sua estate, tra balli, giri in barca, serate mondane e molto altro! Dopo aver trascorso gli ultimi mesi in compagnia del piccolo Santiago, dal quale non si separava mai, negli ultimi giorni la show girl si è presa qualche giorno di libertà e si sta divertendo con amici e con suo fratello Jeremias Rodriguez, una sorta di body guard, per la show girl. E ieri, nella notte di Capri, è successo un altro evento inaspettato. Nina Moric e Belen si sono ritrovate a dividere lo stesso palco, in un locale dell’Isola. Hanno cantato e ballato insieme, come dimostrano le tante stories pubblicate dalla croata, e poi si sono anche baciate e abbracciate davanti a tutti. Pace fatta tra le due ex di Fabrizio Corona che voltano pagina e suggellano la pace nella calda notte campana!

BELEN RODRIGUEZ IGNORA IL GOSSIP E SI DIVERTE CON NINA MORIC

Le due signore ieri sera hanno trascorso una piacevole serata a Capri. Dagospia aveva anticipato che Belen, dopo aver festeggiato a Napoli il compleanno di quello che dovrebbe essere il suo nuovo compagno, si sarebbe poi spostata a Capri. E sull’Isola si trova anche Nina Moric, anche per lei questa estate ha tutto un altro sapore. Archiviata la relazione con Luigi Mario Favoloso, eccola al fianco di un nuovo amore. Anche per lei ritorno alle origini, come Luigi Mario, anche il suo attuale fidanzato è un campano doc! Una cosa che a quanto pare accomunerebbe le due bellissime donne. Non dimentichiamo che tra Belen e Nina in passato erano volati stracci e le due donne erano persino arrivate in tribunale. La Moric aveva accusato la Rodriguez di girare nuda davanti il piccolo Carlos, quando era ancora un bambino…

Ma tutto questo sembra essere ormai un capitolo di vita lontano…Per il momento quindi per Belen c’è solo tempo per la spensieratezza e per il divertimento. Si dice che sia stata proprio lei ad aver mostrato le prove del tradimento di Stefano ( ed effettivamente non ha mai negato che ci sia stato). Ma per il momento si gode l’estate senza dire la sua. Se e quando deciderà di dire tutto, resta un grande mistero.