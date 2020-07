Dagospia rilancia: ecco come Belen ha scoperto il tradimento di Stefano de Martino, galeotto un iPad

“Sono consapevole della posizione mediatica che occupo” ha detto Stefano de Martino nelle sue storie su Instagram venerdì sera, rendendosi conto di essere nell’occhio del ciclone dopo la pubblicazione di Dagospia di un clamoroso retroscena sulla fine della storia con Belen Rodriguez. Il conduttore di Made in Sud ha etichettato la notizia data da Dagospia come “fake news”. Per chi non lo sapesse, sul portale si leggeva quello che dovrebbe essere il reale motivi della fine della storia tra Stefano e Belen. Un tradimento. In questi ultimi due mesi si è cercato di mettere a tacere queste voci, su molte riviste di cronaca rosa si è letto che i motivi di questa separazione erano ben altri, nulla avevano a che fare con le corna. Ma a quanto pare, il tema tradimento, rispunta. Belen ha scelto la via del silenzio nelle ultime settimane ma dai social semina indizi, come quella foto postata su Instagram, con la frase di Bella senz’anima che fa pensare a come in passato, Stefano avesse tradito Emma per iniziare la sua storia con Belen…E poi ci sono le frecciate continue di Jeremias, il fratello di Belen, che ha ben fatto capire che la storia è finita per qualcosa di molto grave.

In attesa che i diretti interessati scelgano di dire la loro, ci pensa Dagospia a fornire quelli che sarebbero i dettagli del famoso tradimento. Tutto sarebbe iniziato una sera, per caso, quando Belen ha preso in mano l’iPad di Stefano…

ECCO COME BELEN HA SCOPERTO IL TRADIMENTO DI STEFANO DE MARTINO

Da Dagospia:

A STEFANO DE MARTINO, CHE FRIGNA INVOCANDO IL RISPETTO DEI FIGLI, DITE CHE QUEL DIAVOLETTO DI BELEN HA SCOPERTO DI AVERE UN CESPUGLIO DI CORNA IN TESTA DALL’IPAD DI LUI CHE AVEVA PENSATO BENE DI COLLEGARE CON IL SUO CELLULARE! – DOVE ANDAVA BELIN-BELEN DI BIANCO VESTITA IERI SERA? MA CHIARO, ALLA FESTA DI COMPLEANNO DELLA SUA NUOVA FIAMMA, L’IMPRESSIONANTE IMPRENDITORE NAPOLETANO GIANMARIA ANTINOLFI!– MENTRE DAGOSPIA RIVELAVA LA RELAZIONE TRA STEFANO DE MARTINO E ALLESSA MARCUZZI, LA SHOW GIRL SE LA SPASSAVA IN PISTA AL CIRCOLO RARI NANTES DI NAPOLI…

Insomma a detta di Dagospia, Belen avrebbe trovato qualche indizio, non sappiamo di preciso cosa, su questo iPad. Stefano però ha ribadito che in questa storia tutte le indiscrezioni sono solo fake news, di essere molto amico di Alessia e di suo marito e di non gradire affatto queste notizie, perchè ci sono di mezzo dei bambini.

Ma chi sta fornendo questi preziosi indizi a Dagospia? Forse qualcuno che aveva annunciato qualche mese fa che la verità su questa storia sarebbe stata ben diversa? Chi lo sa…