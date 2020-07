Belen Rodriguez un nuovo amore per l’estate? Avrebbe scelto ancora un napoletano doc

La bomba lanciata da Dagospia ieri, ha accesso questo fine settimana di fine estate. E non solo perchè si sarebbe scoperto il motivo della fine del matrimonio tra Stefano e Belen ma anche perchè secondo quanto si legge sul sito, la Rodriguez avrebbe giù un nuovo amore. La show girl avrebbe scelto di nuovo un napoletano doc, Gianmaria Atinolfi, imprenditore campano con il quale avrebbe trascorso qualche giorno a Capri.

Ma andiamo per gradi. Nella tarda serata di ieri sera, da Dagospia viene lanciata la bomba. Sul sito di Roberto d’Agostino si legge di questa presunta relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano de Martino. Non ci sono molti dettagli. Pare che il conduttore abbia avuto una relazione clandestina con la Marcuzzi ( che lo ricordiamo a sua volta è sposata con Paolo Calabresi). Belen avrebbe scoperto il tradimento e per questo avrebbe cacciato suo marito di casa. Il resto sarebbe storia.

De Martino, dopo aver letto questa notizia, che lui definisce una fake news, ha deciso di commentare la cosa dai social, negando ogni possibile relazione con la Marcuzzi.

BELEN HA UN NUOVO AMORE: ECCO CHI E’

A questo punto ci sarebbe l’altra notizia interessante. Belen, a detta di Dagospia, non sarebbe quindi più single. Avrebbe infatti iniziato una frequentazione con un altro uomo, sempre un napoletano dal sangue caliente. Dagospia fa anche il nome di questo imprenditore che oggi è quindi finito alla ribalta della cronaca rosa.

La Rodriguez, dopo questa notizia, non ha commentato in modo diretto con storie sui social o messaggi particolari. Il fortunato nuovo amore di Belen sarebbe Gianmaria Antonolfi che proprio ieri sera ha festeggiato il suo compleanno, mentre Belen cantava dolci canzoni davanti agli ospiti nel corso della festa.

L’account dell’imprenditore campano su Instagram è privato ma tra le persone che lo seguono ci sono Soleil Stasi ( ex fidanzata tra l’altro di Jeremias Rodriguez), Chiara Biasi e Belen Rodriguez. Ovviamente questa potrebbe essere solo una coincidenza. Ma proprio ieri sera, mentre la bomba veniva sganciata, Belen si trovava, e si trova ancora, a Napoli, dove si svolgeva la festa di compleanno di Gianmaria ( alla quale hanno partecipato anche Jeremias, con la sua attuale fidanzata, e Soleil). Belen bellissima con un abito bianco non è passata inosservata. Ha cantato intrattenendo gli inviati e si è molto divertita. La festa continuerà anche stasera e si sposterà a Capri. Vedremo quindi altre immagini della serata e capiremo qualcosa in più?

Belen Rodriguez un nuovo amore per l’estate? Avrebbe scelto ancora un napoletano doc ultima modifica: da