Stefano de Martino ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi? Il conduttore nega tutto sui social

In questa settimana di notizie sulla vita sentimentale di Stefano de Martino ne sono uscite davvero diverse. La bomba più clamorosa è stata lanciata da Dagospia che ha pubblicato la notizia secondo la quale, tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino sarebbe finita in quanto la show girl avrebbe scoperto il tradimento con una donna dello spettacolo. La donna in questione sarebbe Alessia Marcuzzi. La notizia come potrete immaginare ha fatto subito il giro della rete ed è stata ripresa da tutti i siti di gossip. Ha avuto una eco così forte tanto che questa volta Stefano de Martino ha deciso di commentare la notizia nelle sue storie su instagram. Aveva detto che non avrebbe parlato della sua vita privata ma di fronte a una notizia simile, non può fare a meno di dire la sua. E così nelle storie di Instagram prende la parola e spiega: “Questa è una fake news“. Dice di aver sentito al telefono Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo, e di essersi fatto insieme a loro una grossa risata, visto che mai si sarebbero aspettati una notizia di questo genere.

“Ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere” ha detto il de Martino sui social, alquanto scocciato per questa ennesima fake news circolata in rete. Stefano ha spiegato che sa bene che nei prossimi mesi usciranno notizie che lo riguarderanno e che è pronto a gestire la cosa. Ma non vuole che si mettano in mezzo delle famiglie con i bambini, questo non lo accetta. “Vi prego evitiamo” ha detto Stefano.

Poi ha commentato anche in modo ironico chiedendo con una canzone. “Vi prometto che se vi innamoro ve lo faccio sapere”. “Godetevi l’estate e ciao a tutti” ha detto il conduttore di Made in Sud che non ha voluto quindi al momento dire nulla in merito alla fine della sua storia con Belen e forse è anche per questo motivo che il gossip si alimenta…