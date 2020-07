Stefano de Martino avvistato in barca con una bionda: le foto da Nuovo

Proprio questa mattina vi parlavamo dell‘estate in solitaria di Belen Rodriguez, o meglio una estate da single in cui si sta dedicando totalmente al piccolo Santiago. Sulla cover della rivista Nuovo in edicola questa settimana, viene pubblicata una foto molto particolare che ritrae Stefano de Martino in barca insieme a una bionda tutta curve. Il che non significa nulla, anzi. La ragazza in questione potrebbe essere una amica, una fidanzata di un amico o chiunque altro. Ma si sa, il gossip, soprattutto in estate è proprio questo. E visto che Stefano a quanto pare è single, sarà di certo inseguito dai paparazzi che andranno a caccia di una nuova fiamma da attribuirgli.

STEFANO DE MARTINO IN BARCA CON UNA BIONDA TUTTA CURVE

“De Martino prende il largo con una bionda” è il titolo del servizio, che cita anche la Rodriguez “Belen non si dà pace per la dolorosa rottura col marito ma…sulla rivista Nuovo. Una foto che, come dicevamo in precedenza, significa tutto e niente. In queste settimane anche sui social infatti, lo stesso de Martino ha pubblicato foto delle sue gite in barca e probabilmente proprio nel corso di una di queste brevi vacanze, è stato immortalato con la ragazza di cui non si conosce l’identità. Nelle ultime settimane, il conduttore, è stato accostato al nome di molte ragazze. Si dice che ci sia stato persino un tradimento ma i diretti interessati, hanno fatto capire, in un modo o nell’altro, che i motivi di questa rottura sono altri e non hanno a che fare con le corna.

Stefano dal canto suo preferisce tacere mentre Belen continua a mandare frecciatine via social. Come la frase “L’amore è per gente seria”, a chi sarà rivolta?

L’estate è solo all’inizio e immaginiamo che ne vedremo davvero delle belle…