Michelle Hunziker all’Aquafan con la famiglia e Rovazzi ma Sara Daniele ha paura (Foto)

Da qualche giorno Michelle Hunziker è a Milano Marittima con parte della sua famiglia, con Tomaso Trussardi, con le piccole Sole e Celeste e c’è anche Sara Daniele, mancano Aurora e Goffredo ma c’è un bel gruppo di amici con loro. Le foto dall’Aquafan mostrano il divertimento di Michelle Hunziker a Riccione con Fabio Rovazzi e gli altri ma la splendida showgirl si diverte anche a prendere in giro Sara. La Daniele ha paura degli scivoli ma all’Aquafan non c’è niente di più divertente. Una giornata piena di risate per tutti, anche per le piccole che ovviamente si lanciano solo dagli scivoli per i più piccoli. Ed è così che inizia anche Sara dopo avere superato la paura. Un gruppo vacanze incredibile in Romagna tra abbuffate in hotel, tuffi nel mare Adriatico e siparietti da non perdere. Ovviamente con Rovazzi c’è anche la sua fidanzata Karen Rebecca Casiraghi.

GRAN PROVA COSTUME PER MICHELLE HUNZIKER E IL SUO GRUPPO VACANZE IN ROMAGNA

“La cosa più bella di questa storia è che Sara Daniele ha paura di andare sugli scivoli… Dai cosa vuoi che sia? Andiamo su quelli dei bambini!” ride Michelle Hunziker, non riesce a credere che l’amica di sua figlia abbia davvero paura dell’altezza degli scivoli, visto che Cece l’ha già fatto l’estate scorsa quando aveva solo 4 anni.

“Non ci rovinare la festa” commenta Tomaso Trussardi, tutti la incitano a divertirsi e superare la paura. Alla fine qualche scivolo fa divertire anche Sara ma è come sempre la Hunziker la più felice tra tutti.

“Ci siamo davvero divertiti e siamo rimasti estasiati. Nonostante siamo tutti adulti, ci siamo divertiti come bambini. Ormai Aquafan è una tappa fissa della nostra estate. Il prossimo anno torneremo per provare lo scivolo nuovo che dicono sia il più grande nella storia di Aquafan”.