Michelle Hunziker indossa il suo primo bikini di questa estate a Varigotti (Foto)

Michelle Hunziker è già a Varigotti da un po’ di giorni con Sole e Celeste ma non si era ancora fatta ammirare con i suoi bikini. Ed è la rivista Gente a pubblicare le sue foto, una sirena bellissima in Liguria, sempre con il sorriso, sempre pronta a giocare con le sue figlie, sempre in forma perfetta con il suo due pezzi. Questa estate 2020 Michelle Hunziker ha inaugurato la bella stagione con un bikini a righe bianche e rosse. E’ evidente che la quarantena a lei non abbia procurato alcun danno, il lato B è sempre quello della storica pubblicità dell’intimo Roberta, la pancia è sempre piatta e la conduttrice e showgirl nonostante le tre gravidanze sembra sempre una ragazzina. La Hunziker adora la Liguria, il mare della Liguria e soprattutto Varigotti. Quest’anno temeva di non potere raggiungere l’adorata località turistica e invece tutto si è risolto giusto in tempo per permetterle di spostarsi dalla Lombardia.

MICHELLE HUNZIKER PROVA COSTUME SUPERATA

Lei è tra le prime ogni estate a mostrarsi in costume, a tuffarsi in mare anche se l’acqua è ancora un bel po’ fredda. Non vedeva l’ora di lasciare la casa in cui hanno trascorso con tutta la famiglia e non solo la quarantena, non è stato semplice nemmeno per lei anche se è stato bellissimo avere di nuovo sua figlia Aurora sempre in casa.

Inizia così l’estate di Michelle Hunziker per la gioia anche delle piccole Sole e Celeste che hanno già 6 e 5 anni.

Giochi e risate in acqua ma anche un po’ di sano relax e chissà se lei e Tommaso Trussardi in questi mesi sceglieranno solo l’Italia per le vacanze o si concederanno un favoloso viaggio chissà dove. Forte dei Marmi, il Trentino e la Liguria restano sempre le loro mete preferite.